Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



VIERNES 14 DE JULIO DE 2017 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) CARITAS PARROQUIA NTRA SRA. DEL CARMEN FERIA AMERICANA El viernes 14 de julio se realizará una FERIA AMERICANA en el horario de 15 a 17 hs (Se ruega traer bolsas). Con lo recaudado en las Ferias Americanas se ayuda a familias con necesidades, bindándoles alimentos, medicamentos, viáticos para atención médica y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros pues nos permiten realizar las ayudas mencionadas. Pueden hacer llegar sus colaboraciones a la Secretaría Parroquial, Pueyrredón 989. Tel. 423574. Mucha gracias. v.14.7. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR SABADO 15 DE JULIO 14 HS A beneficio de los egresados de la EP 20 J.J. de Urquiza. Habrá sorteos y sorpresas premios en efectivo. Con la entrada participas de la última vuelta. Gran premio final. Servicio de buffet. Entradas en venta en San Juan 185 o al 15-455726. Los esperamos!! v.14.7. FRASE DEL DIA He fallado en muchas cosas, pero nunca he tenido miedo. Nadine Gordimer (1923-2014) Escritora sudafricana. BUENOS AUGURIOS 15 de julio de 2017 Envio buenos augurios en especial al Lic Pedro Benitez y familia pues el sábado 15 del presente mes es el cumpleaños del Licenciado Pedro Benitez Nº 51. Deseandole lo mejor y sobre todo en el área profesional atentamente Profesora y Promotora para el cambio socialPatricia Shuster. CLUB 17 UNIDOS Sívori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 15 de julio a partir de las 22 hs y desde Santa Fe llega con un gran show en vivo, el Romántico Mas Caliente: "URIEL LOZANO". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "Baile de la Familia". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención: entrada general con descuento hasta la 00 hs. (solo mayores de 18 años). te lo vas a perder!! v.15.7. CENTRO DE JUBILADOS DEL PETROLEO INVITACION El Centro de Jubilados del Petróleo y Gas tiene el agrado de invitar a sus asociados y compañeros en actividad a un almuerzo familiar el 15 de julio las 12.30 hs en el Camping Malvinas Argentinas, se recuerda llevar cubiertos, plato y vaso, tarjetas disponible en nuestra sede 25 de Mayo 987 bis TE = 420127, los días lunes, miércoles y viernes de 10 a 12 horas valor socios $ 250 invitados $ 300. LA COMISION. v.14.7 SE BUSCA YORSHIRE TERRIER Color fuego, tiene 7 años y macho. Lo buscamos desesperados!! Llamar al número 3489-360164 y al 3489-349126. Se perdió el día 7/7/17 a las 16 hs. v.16.7. SE REGALAN HERMOSOS CACHORRITOS De 1 mes son rescatados y no tengo lugar para tenerlos. Urgente. Dejo mi celular 3489-686584 whatsapp. v.23.7. SE NECESITA RECUPERAR Documentación a nombre de Freiwald Diane extraviada en la zona de la Universidad de Luján. Cualquier información llamar al tel. 011-15-59697878. v.16.7. EXTRAVIO Se extravio documentación a nombre de Maldonado Rogelia. Se agradecerá su devolución. Comunicarse al 15-628151 / 15-542689. v.16.7. AVERIGUACION DE PARADERO En I.P.P. se instruye caratulada AVERIGUACION DE PARADERO, denunciante JAUREGUI JOANA VANESA causante -JAUREGUI OMAR ALBERTO, con intervención de la UFI y Juicio Nº 02 de Campana del departamento Judicial Zárate Campana, solicitamos difudir en este matutino circunstancias personales del causante JAUREGUI OMAR ALBERTO, argentino, de 52 años de edad, casado, instruído, desocupado, domiciliado en calle Alferi Bis 32 de este medio, DNI 18.770.709 nacido el día 19/7/1965 en Campana, siendo de aproximadamente 1.70 de altura, delgado, cutis trigueño, cabellos cortos canosos, posee tatuaje en su brazo derecho con el nombre de OMAR y ALBERTO. Se ignora vestimenta, se ausentó de su vivienda el día 13 de julio a las 4 hs.Cualquier datos llamar Comisaria Campana: 422534. v.15.7. EXTRAVIO Se ha extraviado documentación a nombre de MARIA SOL CALVI. Por favor quien la haya encontrado dejarlas en la redacción de este matutino Rocca 161. v.16.7. Pág. siguiente (2/3)