SABADO 15 DE JULIO DE 2017

QUINCE AÑOS 12-06-2002 LOURDES MARIA HERRERA Quince años llenos de recuerdos dulces y hermosos… Quince años de expectativas, proyectos e ilusiones… disfruta la alegría de este día; guarda en tu corazón cada momento como el más bello de los tesoros. ¡¡¡¡Muchas felicitaciones!!!! Te deseamos Faby, Moira, Isa y toda tu Familia. HOGAR MANUEL Tiene el agrado de invitarlos a su Fiesta Anual Aniversario Nº16 El día domingo 16 de julio a partir de las 17.30hs. Berutti 293 - Campana CLUB 17 UNIDOS Sívori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 15 de julio a partir de las 22 hs y desde Santa Fe llega con un gran show en vivo, el Romántico Mas Caliente: "URIEL LOZANO". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "Baile de la Familia". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención: entrada general con descuento hasta la 00 hs. (solo mayores de 18 años). te lo vas a perder!! v.15.7. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR HOY SABADO 15/7 14 HS. A beneficio de los egresados de la EP Nº 20 "J.J. de Urquiza". Habrá sorteos y sorpresas. Premios en efectivo. Con la entrada participás de la última vuelta. Gran premio final. Servicio de buffet. Lugar Escuela Nº 20. San Juan 185 Bº Lubo. AVERIGUACION DE PARADERO En I.P.P. se instruye caratulada AVERIGUACION DE PARADERO, denunciante JAUREGUI JOANA VANESA causante -JAUREGUI OMAR ALBERTO, con intervención de la UFI y Juicio Nº 02 de Campana del departamento Judicial Zárate Campana, solicitamos difudir en este matutino circunstancias personales del causante JAUREGUI OMAR ALBERTO, argentino, de 52 años de edad, casado, instruído, desocupado, domiciliado en calle Alferi Bis 32 de este medio, DNI 18.770.709 nacido el día 19/7/1965 en Campana, siendo de aproximadamente 1.70 de altura, delgado, cutis trigueño, cabellos cortos canosos, posee tatuaje en su brazo derecho con el nombre de OMAR y ALBERTO. Se ignora vestimenta, se ausentó de su vivienda el día 13 de julio a las 4 hs.Cualquier datos llamar Comisaria Campana: 422534. v.15.7. EXTRAVIO Se ha perdido mochila con documentación y utiles escolares a nombre de REINOSO FRANCISCO en la zona de Berutti 293. Llamar al 3489-439520. v.16.7. EXTRAVIO Se ha extraviado documentación a nombre de MARIA SOL CALVI. Por favor quien la haya encontrado dejarlas en la redacción de este matutino Rocca 161. v.16.7. FRASE DEL DIA Equivocarse es humano, perseverar voluntariamente en el error es diabólico. San Agustín (354-430) Obispo y filósofo. SE REGALAN HERMOSOS CACHORRITOS De 1 mes son rescatados y no tengo lugar para tenerlos. Urgente. Dejo mi celular 3489-686584 whatsapp. v.23.7. SE NECESITA RECUPERAR Documentación a nombre de Freiwald Diane extraviada en la zona de la Universidad de Luján. Cualquier información llamar al tel. 011-15-59697878. v.16.7. EXTRAVIO Se extravio documentación a nombre de Maldonado Rogelia. Se agradecerá su devolución. Comunicarse al 15-628151 / 15-542689. v.16.7. SE BUSCA YORSHIRE TERRIER Color fuego, tiene 7 años y macho. Lo buscamos desesperados!! Llamar al número 3489-360164 y al 3489-349126. Se perdió el día 7/7/17 a las 16 hs. v.16.7.