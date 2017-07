DOMINGO 16 DE JULIO DE 2017

Cumpleaños

EXTRAVIO Se extravio documentación a nombre de Maldonado Rogelia. Se agradecerá su devolución. Comunicarse al 15-628151 / 15-542689. v.16.7. EXTRAVIO Se ha perdido mochila con documentación y utiles escolares a nombre de REINOSO FRANCISCO en la zona de Berutti 293. Llamar al 3489-439520. v.16.7. EXTRAVIO Se ha extraviado documentación a nombre de MARIA SOL CALVI. Por favor quien la haya encontrado dejarlas en la redacción de este matutino Rocca 161. v.16.7. FRASE DEL DIA Estos son tiempos de uniformidad obligatoria en todo. Nunca el mundo ha sido tan desigual en brindar oportunidades y tan parejo en los hábitos que impone. Eduardo Galeano (1940-2015) Escritor y periodista SE BUSCA YORSHIRE TERRIER Color fuego, tiene 7 años y macho. Lo buscamos desesperados!! Llamar al número 3489-360164 y al 3489-349126. Se perdió el día 7/7/17 a las 16 hs. v.16.7. HOGAR MANUEL Tiene el agrado de invitarlos a su Fiesta Anual Aniversario Nº16. El día domingo 16 de julio a partir de las 17.30hs. Berutti 293 - Campana EXTRAVIO Por este medio se avisa que se ha realizado la denuncia por extravio de un (1) talonario de remitos pertenecientes a la empresa QUIMIGAS SAIC, desde el Nº0001-124880 hasta el Nº0001-124900. FELICITACIONES QUEREMOS FELICITAR AL JARDIN 914 "PABELLON" POR SU TRABAJO Y DEDICACION, CADA UNO DE SUS PROYECTOS ENORGULLECEN A LA EDUCACION PUBLICA FELICES DE FORMAR PARTE DE ESTE HERMOSO JARDIN FLIA BUSTOS