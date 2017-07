Cumpleaños

MARTES 18 DE JULIO DE 2017

CUMPLEAÑOS ISABELLA 18-07-2017 Para mi hermosa muñeca única e irrepetible, parlanchina, bailarina exótica, diosa total, ISABELLA, los mejores deseos en tu cumpleañito nº6, que tu vida esté colmada de amor, respeto y muchisimos momentos de felicidad. Te RE Ama, Tu avi. FE DE ERRATAS "El Bululú" no es infantil, no se recomienda la presencia de niños. Se retiran entradas previamente en Osde Campana (Av. Varela 525) entre las 8 y 17 hs. ASOC. DE JUB. Y PENS. NAC. Y PROV. CAMPANA Pueyrredón 653 Tel. 426003 GRAN ALMUERZO ANIVERSARIO La comisión directiva informa a sus socios y simpatizantes que eldía domingo 23 de julio a partir de las 12.30 hs se realizará el Almuerzo Aniversario (60 años de nuestra sede social). Las tarjetas están a la venta en el horario de 8.30 a 12 hs. En la parte musical actuará Cristian Salvatierra. v.20.7. BUSQUEDA Busco a mi gatita atigrada gris y beige que "desapareció" el domingo 9 de julio en la calle Necochea entre Av.Ameghino y Candido Cabrera. Puede estar herida. Tel. 15618384 // 420475 v23.7 EXTRAVIO Se extravió documentación a nombre de Marcos Santino, nacionalidad Brasil, cualquier información comunicarse al 03489-15692343 v20.7 COMISION DIRECTIVA DE LA LIGA CAMPANENSE DE FUTBOL Comision Directiva de la Liga Campanense de Futbol convoca a los clubes afiliados a la Asamblea Anual Extraordinaria para el jueves 17 de Agosto a las 19:00 Hs en nuestra sede situada en Jean Jaures 982 para tratar el siguiente orden del dia: 1 - Apobación de Memoria y Balance Año 2016. Informe de revisores de cuentas. 2 - Elección de nueva Comisión Directiva 2017-2019. Solo podrán asistir Presidentes de los Clubes convocados. EXTRAVIO Por este medio se avisa que se ha realizado la denuncia por extravio de un (1) talonario de remitos pertenecientes a la empresa QUIMIGAS SAIC, desde el Nº 0001-124880 hasta el Nº0001-124900 AGRADECIMIENTO Quiero agradecer a todo el personal médico y administrativo del Hospital "San José", por las muestras de cariño y cuidado que tuvieron para que pudiera superar tan difícil estado de salud. A vecinos, amigos y autoridades, gracias de todo corazón, Dios los bendiga a todos. Eduardo Perez y Flia. DNI 4.737.225