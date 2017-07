MIERCOLES 19 DE JULIO DE 2017

Cumpleaños

CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran baile familiar este sabado 22 de Julio a partir de las 22hs, y llegan dos artistas de primer nivel la misma noche "LA NUEVA LUNA" Y "LOS MUSIQUEROS DE SANTA FE" Venga a bailar y a divertirse al unico y ya tradicional "Baile de La Familia", los esperamos para que juntospasemos otras de las noches inolvidabes y entre verdaderos amigos, servicio de buffet. Atención: Entrada general damas y caballeros Gratis, Gratis, Gratis hasta las 00.30hs. Solo mayores de 18 años. Te lo vas a perder!! v22.7. FRASE DEL DIA "Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas, a muchas amargas dificultades" -- Miguel de Cervantes Saavedra ASOC. DE JUB. Y PENS. NAC. Y PROV. CAMPANA Pueyrredón 653 Tel. 426003 GRAN ALMUERZO ANIVERSARIO La comisión directiva informa a sus socios y simpatizantes que eldía domingo 23 de julio a partir de las 12.30 hs se realizará el Almuerzo Aniversario (60 años de nuestra sede social). Las tarjetas están a la venta en el horario de 8.30 a 12 hs. En la parte musical actuará Cristian Salvatierra. v.20.7. EXTRAVIO Se ha extraviado D.N.I. a nombre de Marta Barboza en caso de encontrarla contactarse al tel. 03489-15-452191. v.22.7. BUSQUEDA Busco a mi gatita atigrada gris y beige que "desapareció" el domingo 9 de julio en la calle Necochea entre Av.Ameghino y Candido Cabrera. Puede estar herida. Tel. 15618384 // 420475. v23.7 EXTRAVIO Se extravió documentación a nombre de Marcos Santino, nacionalidad Brasil, cualquier información comunicarse al 03489-15692343 v20.7 AGRADECIMIENTO Por este medio quiero hacer público un inmenso agradecimiento a todas las personas que colaboraron de una manera u otra en el festejo del ANIVERSARIO Nº16 del Hogar "Manuel". En primer lugar al Sr. Intendente de la ciudad Sebastián Abella, quien se tomó un tiempito de su agitada agenda para compartir con nosotros la fiesta. A las zumberas Melany y Florencia. A la niña que bailó árabe María del Cielo Rondan. A los chicos que bailaron folklore, Marcedes, Marta, Fabián y Juan. A la pareja que bailó tango, Zaida y Máximo. Al conductor del evento, José Gonzalez. También un especial agradecimiento a una amiga, Gloria García. A los familiares de los abuelos, hijos y nietos. Y a todos aquellos colaboradores incondicionales, integrantes del hogar, desde su Director médico Dr. Gustavo Ariel Moreno, enfermeras, asistentes y cocineras, personal de seguridad y amigos. Un beso a todos! Delia G. Mansilla Hogar Manuel