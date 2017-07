JUEVES 20 DE JULIO DE 2017

Cumpleaños

CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran baile familiar este sabado 22 de Julio a partir de las 22hs, y llegan dos artistas de primer nivel la misma noche "LA NUEVA LUNA" Y "LOS MUSIQUEROS DE SANTA FE" Venga a bailar y a divertirse al unico y ya tradicional "Baile de La Familia", los esperamos para que juntospasemos otras de las noches inolvidabes y entre verdaderos amigos, servicio de buffet. Atención: Entrada general damas y caballeros Gratis, Gratis, Gratis hasta las 00.30hs. Solo mayores de 18 años. Te lo vas a perder!! v22.7. TROPICAL BARRIENTOS Y UIN FESTEJO EN ZÁRATE Este Domingo 23 a partir de las 19 horas. Gran baile celebrando los 66 años de "Super Super" Tropical Barrientos con la actuación del Cuarteto Imperial y otros artistas. En la Sociedad Española (Independencia 875 - Zárate Centro). Entrada general gratis . Retirarlas en la Sociedad Española todos los días hasta el sábado de 9 a 13 horas. v.23.7 FRASE DEL DIA "No busques al amigo para matar las horas, sino búscale con horas para vivir" --Khalil Gibran A NUETROS AMIGOS: Quienes estuvieron apoyando en el peor momento: Martín, El Gallego y a Carlos, gracias por su contención. Los dos ya partieron Martín por quienes nos tiene que defender y Carlos porque así Dios lo decidió. Gracias también a Carmen que junto a Carlos nos acompañó en una noche brava, a Susana, Agustín, nuestra hija Nancy y nuestra nieta Paula. Para nosotros nunca muere un ser querido cuando el corazón lo recuerda. Los queremos mucho. Isabel y "El Negro" Melo. v.20.7. EXTRAVIO Se ha extraviado D.N.I. a nombre de Marta Barboza en caso de encontrarla contactarse al tel. 03489-15-452191. v.22.7. BUSQUEDA Busco a mi gatita atigrada gris y beige que "desapareció" el domingo 9 de julio en la calle Necochea entre Av.Ameghino y Candido Cabrera. Puede estar herida. Tel. 15618384 // 420475. v23.7 EXTRAVIO Se extravió documentación a nombre de Marcos Santino, nacionalidad Brasil, cualquier información comunicarse al 03489-15692343 v20.7 ----- UN AMIGO Hay alegría en mi alma con gran respeto les digo porque están aquí reunidos gran parte de mis afectos un sentimiento concreto ¡Estoy rodeado de amigos! En el Jardín de mis sueños hay ha nacido una flor que da perfume y color y a mi vida claridad emblema de la amistad donde hay belleza y amor. Un amigo no se inventa, él aparece en tu vida como esa prenda querida que siempre querés guardar es como un dulce cantar de esas coplas más sentidas Es alguien muy especial que tu corazón elige, es el que nada tu exige, el que te sabe escuchar. que a tu lado ha de estar cuando una pena te aflige. Como en el invierno crudo el sol nos presta su abrigo. Hay un ser que está conmigo para ofrecerme su guarda. su nobleza no se emparda ¡Sin dudas eso es mi amigo! Raúl Berra Integrante de Campana Amanecer Literario (C.A.L.)