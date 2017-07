VIERNES 21 DE JULIO DE 2017

Cumpleaños

TROPICAL BARRIENTOS Y UIN FESTEJO EN ZÁRATE Este Domingo 23 a partir de las 19 horas. Gran baile celebrando los 66 años de "Super Super" Tropical Barrientos con la actuación del Cuarteto Imperial y otros artistas. En la Sociedad Española (Independencia 875 - Zárate Centro). Entrada general gratis . Retirarlas en la Sociedad Española todos los días hasta el sábado de 9 a 13 horas. v.23.7 CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran baile familiar este sabado 22 de Julio a partir de las 22hs, y llegan dos artistas de primer nivel la misma noche "LA NUEVA LUNA" Y "LOS MUSIQUEROS DE SANTA FE" Venga a bailar y a divertirse al unico y ya tradicional "Baile de La Familia", los esperamos para que juntospasemos otras de las noches inolvidabes y entre verdaderos amigos, servicio de buffet. Atención: Entrada general damas y caballeros Gratis, Gratis, Gratis hasta las 00.30hs. Solo mayores de 18 años. Te lo vas a perder!! v22.7. FRASE DEL DIA "Amor y deseo son dos cosas diferentes; que no tolo que se ama se desea, ni todo lo que se desea se ama" --Miguel de Cervantes. AGRADECIMIENTO SOLIDARIO Se hace llegar un agradecimiento especial a Distriprofess especialmente a su dueña, profesores y empleador por haberse dirigido al Hogar del Niño y vbrindar su servicio habitual de corte de cabello. También lo han hecho de manera destacable en el Hospital San José de Campana, en el área de los ancianos internados y tomado también el servicio de pedicuría de manera que muchas, muchas gracias. Atentamente profesora Patricia Shuster. ¡FELICITACIONES! Dra. María Soledad Aguilar, estamos muy orgullosos de tus logros, luego de tanto esfuerzo. Tu Familia BUSQUEDA Busco a mi gatita atigrada gris y beige que "desapareció" el domingo 9 de julio en la calle Necochea entre Av.Ameghino y Candido Cabrera. Puede estar herida. Tel. 15618384 // 420475. v23.7 EXTRAVIO Se ha extraviado D.N.I. a nombre de Marta Barboza en caso de encontrarla contactarse al tel. 03489-15-452191. v.22.7.