SABADO 22 DE JULIO DE 2017

BUSQUEDA Busco a mi gatita atigrada gris y beige que "desapareció" el domingo 9 de julio en la calle Necochea entre Av.Ameghino y Candido Cabrera. Puede estar herida. Tel. 15618384 // 420475. v23.7 EXTRAVIO Se ha extraviado D.N.I. a nombre de Marta Barboza en caso de encontrarla contactarse al tel. 03489-15-452191. v.23.7. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran baile familiar este sabado 22 de Julio a partir de las 22hs, y llegan dos artistas de primer nivel la misma noche "LA NUEVA LUNA" Y "LOS MUSIQUEROS DE SANTA FE" Venga a bailar y a divertirse al unico y ya tradicional "Baile de La Familia", los esperamos para que juntospasemos otras de las noches inolvidabes y entre verdaderos amigos, servicio de buffet. Atención: Entrada general damas y caballeros Gratis, Gratis, Gratis hasta las 00.30hs. Solo mayores de 18 años. Te lo vas a perder!! v22.7. FRASE DEL DIA "Quedate con un amor que te de respuestas y no problemas. Seguridad y no temor. Confianza y no más dudas" --Paulo Coelho. TROPICAL BARRIENTOS Y UIN FESTEJO EN ZÁRATE Este Domingo 23 a partir de las 19 horas. Gran baile celebrando los 66 años de "Super Super" Tropical Barrientos con la actuación del Cuarteto Imperial y otros artistas. En la Sociedad Española (Independencia 875 - Zárate Centro). Entrada general gratis . Retirarlas en la Sociedad Española todos los días hasta el sábado de 9 a 13 horas. v.23.7 AGRADECIMIENTO SOLIDARIO Se hace llegar un agradecimiento especial a Distriprofess especialmente a su dueña, profesores y empleador por haberse dirigido al Hogar del Niño y vbrindar su servicio habitual de corte de cabello. También lo han hecho de manera destacable en el Hospital San José de Campana, en el área de los ancianos internados y tomado también el servicio de pedicuría de manera que muchas, muchas gracias. Atentamente profesora Patricia Shuster. ASOC. DE JUB. Y PENS. NAC. Y PROV. Pueyrredón 653 Tel. 426003 Campana TURISMO Invitamos a socios simpatizantes y público en general a los dos viajes promocionales MERLO, SAN LUIS: Bus semi-cama, 4 días, 2 noches, pensión completa. asistencia médica, salida 8 de setiembre (últimos lugares) y SALTA LA LINDA: con bus semi-cama, 6 días, 4 noches, media pensión, cobertura de salud, salida 29 de noviembre. Facilidades de pago. Para consultas, en nuestra Asociación, sita en calle Pueyrredón 653 de esta localidad de lunes a viernes de 9 a 12 hs. Muchas gracias. C.D. ****V.2.8.