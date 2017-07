DOMINGO 23 DE JULIO DE 2017

Cumpleaños

AGRADECIMIENTO Mario Amilcar Rafael y sus familiares agradecemos de corazón al Personal Médico de la Clínica Delta, a las Enfermeras (verdaderos "Ángeles de la Guarda"), al Personal Administrativo, a las Auxiliares de Cocina y Limpieza. Al Sr. Adrián Illarramendi, por su acompañamiento y atención. A quienes estuvieron involucrados en su paulatina recuperación, muchísimas gracias por el cuidado y esmero. Además, agradecemos profundamente a OSDE y todo su Personal, su total preocupación y cordial respuesta. TROPICAL BARRIENTOS Y UIN FESTEJO EN ZÁRATE Este Domingo 23 a partir de las 19 horas. Gran baile celebrando los 66 años de "Super Super" Tropical Barrientos con la actuación del Cuarteto Imperial y otros artistas. En la Sociedad Española (Independencia 875 - Zárate Centro). Entrada general gratis . Retirarlas en la Sociedad Española todos los días hasta el sábado de 9 a 13 horas. v.23.7 BUSQUEDA Busco a mi gatita atigrada gris y beige que "desapareció" el domingo 9 de julio en la calle Necochea entre Av.Ameghino y Candido Cabrera. Puede estar herida. Tel. 15618384 // 420475. v23.7 EXTRAVIO Se ha extraviado D.N.I. a nombre de Marta Barboza en caso de encontrarla contactarse al tel. 03489-15-452191. v.23.7. FRASE DEL DIA "Intenta no volverte un hombre de éxito, sino volverte un hombre de valor" --Albert Einstein RECOMPENSARÉ A quién encuentre o tenga información sobre Perro Ovejero Alemán extraviado en zona de Av. Balbín entre Castelli y Castilla. Tiene la pata trasera vendada y está medicado. Llamar al Tel.: 03489 - 15496894