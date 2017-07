Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



MARTES 25 DE JULIO DE 2017 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) FELICES 15 AÑOS! Feliz Cumple Leila Ludmila Juarez Aunque ya sientas que quieras volar con tus propias alas, recuerdos que siempre estaremos a tu lado para apoyarte en tus decisiones... Te queremos y te amamos. Mami, Papi y toda la flia. ATENCION PROMOCION 83 ESCUELA NORMAL EDUARDO COSTA CAMPANA El día 4 de Noviembre se viene nuestro encuentro anual. El costo de la tarjea será $400. Esto incluye: alquiler del quincho en el CCC, Servicio de catering y bebidas. El menú es el siguiente: • ENTRADA: Brusquetas (jamón crudo, fontina, caprese) Empanadas (carne y pollo) • PIZZAS: primavera,muzzarella, roquefor, Napoliana, Calabresa, Fugazzeta, Choclo, rúcula y parmesano • POSTRE: helado tricolor co salsa de chocolate. Bebidas, campari, fernet, cerveza y vino. • Mesa dulce y brindis. Para congelar este precio necesitamos que acerquen una seña de $200 a la secretaría del club lo antes posible durante ese mes. Los que ya pusieron 100 para el alquiler, acerquen 100 solamente. El que puede lo paga todo y el que no en dos veces. Como puedan. Vamos pónganse las pilas y disfrutemos un nuevo encuentro!!! Gracias a todos!! Buena vida!! Comision Directiva de la Liga Campanense de Futbol Comision Directiva de la Liga Campanense de Futbol convoca a los clubes afiliados a la Asamblea Anual Extraordinaria para el jueves 17 de Agosto a las 19:00 Hs en nuestra sede situada en Jean Jaures 982 para tratar el siguiente orden del dia: 1 - Apobación de Memoria y Balance Año 2016. Informe de revisores de cuentas. 2 - Elección de nueva Comisión Directiva 2017-2019. Solo podrán asistir Presidentes de los Clubes convocados. ****V.2.8.. ---- Pág. siguiente (2/3)