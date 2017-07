MIERCOLES 26 DE JULIO DE 2017

Cumpleaños

CIRCULO ABRUZZESE MOLISANO DE CAMPANA La CD del Círculo Abruzzese Molisano de Campana informa que la Srita. Silvia del Patronato INAS asistirá el Viernes 28 de Julio de 14 a 17 hs. Ilusion de la 3º Edad Centro de Jubilados Hacemos saber a los beneficiarios del bolson de probienestar de Pami que el mismo será entrregado el dia 26 de julio a partir de las 8hs. Traer recibo de sueldo original y fotocopia y bolsas. La comisión. v.26.7 FRASE DEL DIA Cuando Dios creó el Mundo vio que era bueno. ¿Qué dirá ahora? George Bernard Shaw (1856-1950) Escritor irlandés. CLUB SOCIAL DE CAMPANA 25 de Mayo 831 Convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 16 de agosto de 2017 a las 20.30hs.en la sede social, con la siguiente Orden del día: 1º) Designación de dos socios para firmar el Acta de Asamblea. 2º) Consideración de la Memoria y Balance cerrado el 30 de Junio de 2017. 3º) Elección de Presidente, Tesorero, Pro-Tesorero, dos Vocales Titulares, todos por dos años y cuatro Vocales Suplentes, tres Revisores de Cuentas Titulares y un Revisor de Cuentas Suplente por el término de un año por terminación de sus respectivos mandatos. 4º) Modificación del valor de la cuota social. 5º) Modificar temporariamente domicilio de la Secretaria de la Institución de Avda Rocca 295 a 25 de Mayo 831 Juan Grassi, Presidente Paulino Cuenca, Secretario AGRADECIMIENTO Los hijos de María Adela Victoria Benavente, viuda de Fernández Segura, agradecemos a todo el personal del Hospital San José de Campana, la calidez, el cariño y la buena voluntad puesta en la asistencia de nuestra madre e incluso la nuestra, cada vez que fue necesario. Queremos destacar la calidad humana de todo el personal que trabaja en el Hospital.