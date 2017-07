JUEVES 27 DE JULIO DE 2017

Cumpleaños

ATENCION PROMOCION 83 ESCUELA NORMAL EDUARDO COSTA CAMPANA El día 4 de Noviembre se viene nuestro encuentro anual. El costo de la tarjea será $400. Esto incluye: alquiler del quincho en el CCC, Servicio de catering y bebidas. El menú es el siguiente: • ENTRADA: Brusquetas (jamón crudo, fontina, caprese) Empanadas (carne y pollo) • PIZZAS: primavera,muzzarella, roquefor, Napoliana, Calabresa, Fugazzeta, Choclo, rúcula y parmesano • POSTRE: helado tricolor co salsa de chocolate. Bebidas, campari, fernet, cerveza y vino. • Mesa dulce y brindis. Para congelar este precio necesitamos que acerquen una seña de $200 a la secretaría del club lo antes posible durante ese mes. Los que ya pusieron 100 para el alquiler, acerquen 100 solamente. El que puede lo paga todo y el que no en dos veces. Como puedan. Vamos pónganse las pilas y disfrutemos un nuevo encuentro!!! Gracias a todos!! Buena vida!! FRASE DEL DIA Escribir para mí no es una profesión, ni siquiera una vocación. Es una manera de estar en el mundo. Ana María Matute (1926-2014) Novelista española. SEBASTIAN Te felicito por todo lo que estas haciendo por nuestra querida ciudad de Campana. Sr. José DNI 10.435.382 INSCRIPCION PARA EL INGRESO EN LOS INSTITUTOS DE FORMACION EN LA PREFECTURA NAVAL ARGENTINA La Institución ha unificado los requisitos, condiciones y exámenes de ingreso para la Escuela de Oficiales, Escuela de Suboficiales y Cursos de Marineros del Cuerpo Complementario dicha información se pone en conocimiento que están disponibles y actualizadas en la página oficial de la institución. www.prefecturanaval.gob.ar, para consulta de todas las unidades de la Institución. Los requisitos a tener en cuenta son: Edades de ingreso: la edad mínima será DIECISIETE (17) años al 31 de diciembre del año de inscripción y la máxima de VEINTICINCO (25) años al 31 de diciembre del año de incorporación, manteniendose la vía de excepción, previa solicitud del interesado, a la resolución del Director de los Institutos de Formación. Inicio de inscripción: se prevé a partir del mes de junio del corriente año. Cierre de inscripción: se establece como límite para el corriente año para la inscripción de los postulantes, Diciembre de 2017. Ex{amen de ingreso: La totalidad de los exámenes se realizará a partir de enero de 2018 en los Institutos de Formación (IFOR), quien convocará a los postulantes, los que concurrirán por sus medios. Selección: La evaluación de los postulantes se realizará por intermedio de los equipos de Planeamiento y Evaluación Educativa y de la Sección Orientación Educativa de ambos Departamentos Académicos de los Institutos de Formación bajo supervisión del Personal Superior de los Institutos de Formación. La selección se efectuará de acuerdo al peerfil de ingreso según el rendimiento intelectual y el desempeño psico-físico, incluídas las características de la personalidad y las habilidades para la conducción que demuestre el postulante, quien será propuesto para integrar las distintas agrupaciones (Cadetes, Aspirantes y Marineros). Atento al resultado integral de los diferentes test, determinándose un orden de merito a tal efecto. Las consultas que pudieran surgir sobre la materia pueden ser evacuadas a través de esta Dirección o en los institutos de Formación a través de los siguientos medios: Dirección de Educación: tel. 4318-7400/7500/7600 Int. 2470. dedu-ingresos@prefecturanaval.gov.ar. Institutos de Formación: TYel. 03487-422722 / 422288/423989 / 422227. Prefectura Campana. Dirección: Pasaje Comandante Luis Piedra Buena S/N. tel. 3489-422055.