Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



VIERNES 28 DE JULIO DE 2017 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) EXTRAVIO Se ha extraviado billetera con documentacion completa a nombre de DURAN VICTOR DANIEL. Cualquier información llamar al 449493. v.29.7. CURSO DE FORMACION DE RADIOAFICIONADOS El Radio Club Campana, abre la preisncripción para el cursode formación de radioaficionados que comenzará a partir del 11 de agosto venidero. El mismo, con una duración de tres meses, se llevará a cabo en nuestra institución de la ciudad de Campana, los días viernes a partir de las 14.30 de acuerdo a lo elegido por la mayoría de los preinscriptos. Mayores datos al (03489) 421332 Miguel, o en nuestra sede social Coletta 992, los viernes a las 20 horas. v.29.7. FRASE DEL DIA En la adversidad conviene muchas veces tomar un camino atrevido. Séneca (2 AC-65) Filósofo latino. DIA DEL ABUELO 26.7.17 Felicitaciones a todos!! Recordamos a todos los abuelos ya sea de nuestras familias o los que son del corazón, o nos han cobijado, sirviendo a Dios en todas las áreas de nuestras vidas o en alguno con el fin de guardarnos en sus almas como nietos o nietas. Les hacemos llegar nuestro más sincero amor. Prof. Patricia Shuster Hna. en la fe judeo mesiánica. INSCRIPCION PARA EL INGRESO EN LOS INSTITUTOS DE FORMACION EN LA PREFECTURA NAVAL ARGENTINA La Institución ha unificado los requisitos, condiciones y exámenes de ingreso para la Escuela de Oficiales, Escuela de Suboficiales y Cursos de Marineros del Cuerpo Complementario dicha información se pone en conocimiento que están disponibles y actualizadas en la página oficial de la institución. www.prefecturanaval.gob.ar, para consulta de todas las unidades de la Institución. Los requisitos a tener en cuenta son: Edades de ingreso: la edad mínima será DIECISIETE (17) años al 31 de diciembre del año de inscripción y la máxima de VEINTICINCO (25) años al 31 de diciembre del año de incorporación, manteniendose la vía de excepción, previa solicitud del interesado, a la resolución del Director de los Institutos de Formación. Inicio de inscripción: se prevé a partir del mes de junio del corriente año. Cierre de inscripción: se establece como límite para el corriente año para la inscripción de los postulantes, Diciembre de 2017. Ex{amen de ingreso: La totalidad de los exámenes se realizará a partir de enero de 2018 en los Institutos de Formación (IFOR), quien convocará a los postulantes, los que concurrirán por sus medios. Selección: La evaluación de los postulantes se realizará por intermedio de los equipos de Planeamiento y Evaluación Educativa y de la Sección Orientación Educativa de ambos Departamentos Académicos de los Institutos de Formación bajo supervisión del Personal Superior de los Institutos de Formación. La selección se efectuará de acuerdo al peerfil de ingreso según el rendimiento intelectual y el desempeño psico-físico, incluídas las características de la personalidad y las habilidades para la conducción que demuestre el postulante, quien será propuesto para integrar las distintas agrupaciones (Cadetes, Aspirantes y Marineros). Atento al resultado integral de los diferentes test, determinándose un orden de merito a tal efecto. Las consultas que pudieran surgir sobre la materia pueden ser evacuadas a través de esta Dirección o en los institutos de Formación a través de los siguientos medios: Dirección de Educación: tel. 4318-7400/7500/7600 Int. 2470. dedu-ingresos@prefecturanaval.gov.ar. Institutos de Formación: TYel. 03487-422722 / 422288/423989 / 422227. Prefectura Campana. Dirección: Pasaje Comandante Luis Piedra Buena S/N. tel. 3489-422055. v.29.7. ---- Pág. siguiente (2/3)