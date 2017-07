SABADO 29 DE JULIO DE 2017

Cumpleaños

Pág. siguiente (2/3) FELIZ CUMPLEAÑOS 100 años Rosa Romano de Márquez Después de tantos años de trabajo y de alegrías, llegaste a los 100 años. Agradecemos a Dios celebrar este nuevo cumpleaños. ¡¡Mil felicidades!! Tus hijas María Isabel y Elba, nietos y bisnietos ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 6 - 15,30 Hs Este proximo domingo 6 de agosto desde las 15,30 y hasta las 17,45 Horas en el Club Estrella del Este, Sivori 250 ; gana mas de $ 6.000 en efectivo con solo abonar la entrada de $ 130,00 en la loteria familiar del Ballet Eluney. Ingresa solo 1 persona por entrada, adquieralas anticipadas en Jean Jaures 767, Radio Simple Rawson 327, Club, Bailarines del Ballet o llame al 15 570418. v.6.8. AGRADECIMIENTO Los miembros de la Comisión Directiva de la Sociedad de Fomento de Barrio Lubo, agradecen el apoyo constante del intendente municipal de nuestra ciudad, Sr Sebastian Abella. Soc de Fomento Bº Lubo Martin Jorge Tesorero ATENCION PROMOCION 83 ESCUELA NORMAL EDUARDO COSTA CAMPANA El día 4 de Noviembre se viene nuestro encuentro anual. El costo de la tarjea será $400. Esto incluye: alquiler del quincho en el CCC, Servicio de catering y bebidas. El menú es el siguiente: • ENTRADA: Brusquetas (jamón crudo, fontina, caprese) Empanadas (carne y pollo) • PIZZAS: primavera,muzzarella, roquefor, Napoliana, Calabresa, Fugazzeta, Choclo, rúcula y parmesano • POSTRE: helado tricolor co salsa de chocolate. Bebidas, campari, fernet, cerveza y vino. • Mesa dulce y brindis. Para congelar este precio necesitamos que acerquen una seña de $200 a la secretaría del club lo antes posible durante ese mes. Los que ya pusieron 100 para el alquiler, acerquen 100 solamente. El que puede lo paga todo y el que no en dos veces. Como puedan. Vamos pónganse las pilas y disfrutemos un nuevo encuentro!!! Gracias a todos!! Buena vida!! FELIZ ANIVERSARIO LA AUTENTICA DEFENSA Con mucho orgullo llegás al 40º aniversario, vos sos nuestro diario el que nos informa día a día, sin ataduras políticas ni preferencias sociales; en tus páginas somos todos iguales porque tu lema es traer cada mañana lo que acontece en nuestra ciudad incluyendo noticias de otros lugares. Latiendo al ritmo de la gente con periodistas que actúan seriamente cubriendo con sus notas los deportes zonales, las funciones teatrales y en tu seno hallan refugio los artistas locales. Sos como esos vinos añejos que el tiempo les da sabor hoy estás en pleno ascenso nadie lo puede negar. Y en estos humildes versos embargados de emoción con todo el corazón en este día especial va mi saludo cordial a La Auténtica Defensa. Raúl Berra Integrante de C.A.L. CENA SHOW BAILABLE Sabado 12 a las 21,30 Hs Los esperamos para compartir en familia esta gran cena show bailable y karaoke , que organiza el Ballet Eluney, donde podra bailar todos los ritmos con Armonizando, el menu : entrada empanadas , plato principal carne al horno con guarnicion , postre pasteles con cafe, entrada gral $ 200,00 imperdible, Solicitelas ya en Jean Jaures 767, Radio Simple, Club Estrella del Este , Bailarines del BAllet o llame al 15 570 418. Estos encuentros son unicos para compartir en familia y divertirse hasta las 02,00 de la mañana.- v.12.8. AVERIGUACION DE PARADERO En I.P.P. caratulada "AVERIGUACION DE PARADERO" denunciante LEGUIZA LORENA ELISABETH progenitora del causante LEGUIZA PEDRO ENRIQUE con intervención de de la UFI y Juicio Nº 02 de Campana, del Departamento Judicial Zárate-Campana a cargo del Dr. Alejandro Irigoyen; dirijo a ud. la presente a los fines de solicitarle la colaboración de la población para para dar con el paradero del Sr. LEGUIZA PEDRO ENRIQUE de nacionalidad argentino DNI no recuerda, nacido el día 22 de agosto de 1998, domiciliado en la calle Interno 2 Casa Nº 71 de la ciudad de Campana. Quien resulta ser de contextura física delgado, de aproximadamente 1.75 mts de altura, de tez trigueña, cabellos cortos con una raya a un costado de color negro, de ojos color marrón que al momento de retirarse vestía: un pantalón de jeans de tipo chupin de color negro, una campera de color gris con capucha de color negra, un par de zapatillas de color negra con la inscripción de la marca Nike en color blanco. A.B.A. CONVOCATORIA La Asociación Bienestar Animal ONG matrícula 44082, convoca por este medio a todos sus socios a la Asamblea General ordinaria que se llevará a cabo el día 22/8 a las 19 hs. en la sede social de Campana a fin de considerar el siguiente temario u orden del día. 1-Elección de la Comisión Directiva y Comisión revisora de cuentas. 2-Consideración de la Memoria y Balance, Gastos y Recursos e informe de la Comisión revisora de Cuentas del ejercicio anterior. v.21.8. EXTRAVIO Se ha extraviado billetera con documentacion completa a nombre de DURAN VICTOR DANIEL. Cualquier información llamar al 449493. v.29.7.