DOMINGO 30 DE JULIO DE 2017

Pág. siguiente (2/3) GRACIAS A DIOS Y A TODOS LOS QUE MENCIONO EN ESTA NOTA Quiero poner mi corazón en una palabra que pareciera pequeña pero encierra todo un sentimiento: "GRACIAS" El 17 de Julio mi madre sufrió un infarto masivo y la atendieron en la Clínica de la UOM de Campana. "Gracias" Dr. Alan Ferreyra, Andrea enfermera de guardia, Dr. Cristian Cardozo; por la inmediatez, amor y eficiencia con que atendieron a mi madre. "Gracias" al personal de UTI (Unidad de Terapia Intensiva), al Dr. Miguel Sforza por su compromiso y calidez humana. Un abrazo muy especial y enorme a mi incondicional amiga – hermana por estar a mi lado: Raquel Carcacha. "Gracias" dra. María Vargas por su cariño y sabiduría, a la Supervisora Carolina, Dra. Rapisarda, Dr. Juan Ledoni. "Gracias" a mis compañeras enfermeras por su amor y paciencia: Susana, Ethel, Mariela, Mónica, Alejandra Hidalgo; orgullo de ser una de ustedes. En Internación de Piso, "Gracias": Dra. Natalia Henze, Dr. Marcelo Vetuli, enfermeras: Fernanda, Lucía, Ester, Karina; mucamas, personal de Clínica general que fueron mi apoyo en este difícil momento. "Gracias" Dr. Corza, Dr. Fornarini, Norma Trejo, Estefanía, Gabriela, Mirta, Muriel, Alejandra, Graciela. "Gracias" a mi sobrino Martín Pupo y sus compañeros de seguridad. Personal administrativo, autoridades, personal de ambulancias. "Gracias" a mi amor Guille, que fue y es mi fuerza y contención, a mi sobrina Cecilia por pelearla juntas y a vos Hermano "Pepe" que la sufrimos juntos; pero gracias a Dios nuestra viejita VIVE con nosotros. ¡A todos que Dios y la Virgen los bendiga siempre! Norma Raquel Pupo DNI 12.348.472 AL HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPANA Pensé, pensé y pensé y no encontré de que manera expresar en letras, la vocación de servicio y la calidad humana de todo el personal de NUESTRO QUERIDO HOSPITAL. Son tan "NOBLES" cada uno en el papel que le corresponde: Doctoras/es, cuerpo enfermería, personal de maestranza, personal de seguridad, no doy nombre por temor a olvidar alguno y para estar seguro digo TODOS, TODOS, TODOS. Cuesta creer que a pesar de la situación difícil por la que está atravesando nuestro pais, encuentre una incomparable voluntad y vocación de servicio en una institución "PUBLICA". Sin querer me estoy olvidando de todo el personal Directivo y Administrativo. A pesar de que uno siempre escucha hablar y rezongar con la BUROCRACIA, en nuestro caso hemos encontrado siempre en cada área PREDISPOSICIÓN y CALIDEZ en el trato. Si se me permite tengo que "RESALTAR" por ser tan constante la convivencia con el personal de TODO EL CUERPO DE ENFERMERIA son todas y todos unos verdaderos "FENOMENOS". Sabemos la familia que nuestra batalla con Maxi continúa en otra institución y que gracias a todos ustedes y el personal del Hospital Municipal de Pilar, donde fue operado, Maxi va por más! A nuestro querido Maxi todos ustedes le probaron que la UNICA BATALLA QUE SE PIERDE ES LA QUE NO SE PELEA Y MAXI SIGUE DANDO PELEA. A todo el personal del HOSPITAL, TODAS LAS GRACIAS POSIBLES y aún así nos quedamos cortos. FAMILIARES DE MAXIMILIANO PEDRAZA ATENCION PROMOCION 83 ESCUELA NORMAL EDUARDO COSTA CAMPANA El día 4 de Noviembre se viene nuestro encuentro anual. El costo de la tarjea será $400. Esto incluye: alquiler del quincho en el CCC, Servicio de catering y bebidas. El menú es el siguiente: • ENTRADA: Brusquetas (jamón crudo, fontina, caprese) Empanadas (carne y pollo) • PIZZAS: primavera,muzzarella, roquefor, Napoliana, Calabresa, Fugazzeta, Choclo, rúcula y parmesano • POSTRE: helado tricolor co salsa de chocolate. Bebidas, campari, fernet, cerveza y vino. • Mesa dulce y brindis. Para congelar este precio necesitamos que acerquen una seña de $200 a la secretaría del club lo antes posible durante ese mes. Los que ya pusieron 100 para el alquiler, acerquen 100 solamente. El que puede lo paga todo y el que no en dos veces. Como puedan. Vamos pónganse las pilas y disfrutemos un nuevo encuentro!!! Gracias a todos!! Buena vida!! FRASE DEL DIA Nada hay más fecundo en maravillas que el arte de ser libre; pero nada asimismo tan duro como el aprendizaje de la libertad. Alexis Tocqueville (1805-1859) Político e historiador francés. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 6 - 15,30 Hs Este proximo domingo 6 de agosto desde las 15,30 y hasta las 17,45 Horas en el Club Estrella del Este, Sivori 250 ; gana mas de $ 6.000 en efectivo con solo abonar la entrada de $ 130,00 en la loteria familiar del Ballet Eluney. Ingresa solo 1 persona por entrada, adquieralas anticipadas en Jean Jaures 767, Radio Simple Rawson 327, Club, Bailarines del Ballet o llame al 15 570418. v.6.8. EXTRAVIO Se ha extraviado billetera con documentacion completa a nombre de DURAN VICTOR DANIEL. Cualquier información llamar al 449493. v.30.7. CENA SHOW BAILABLE Sabado 12 a las 21,30 Hs Los esperamos para compartir en familia esta gran cena show bailable y karaoke , que organiza el Ballet Eluney, donde podra bailar todos los ritmos con Armonizando, el menu : entrada empanadas , plato principal carne al horno con guarnicion , postre pasteles con cafe, entrada gral $ 200,00 imperdible, Solicitelas ya en Jean Jaures 767, Radio Simple, Club Estrella del Este , Bailarines del BAllet o llame al 15 570 418. Estos encuentros son unicos para compartir en familia y divertirse hasta las 02,00 de la mañana.- v.12.8. A.B.A. CONVOCATORIA La Asociación Bienestar Animal ONG matrícula 44082, convoca por este medio a todos sus socios a la Asamblea General ordinaria que se llevará a cabo el día 22/8 a las 19 hs. en la sede social de Campana a fin de considerar el siguiente temario u orden del día. 1-Elección de la Comisión Directiva y Comisión revisora de cuentas. 2-Consideración de la Memoria y Balance, Gastos y Recursos e informe de la Comisión revisora de Cuentas del ejercicio anterior. v.21.8.