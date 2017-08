Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



MARTES 1º DE AGOSTO DE 2017 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) 40º ANIVERSARIO DIARIO LA AUTENTICA DEFENSA Desde nuestra humilde institución les enviamos un GRAN FELIZ CUMPLEAÑOS! Cuarentones! y gracias por apoyarnos siempre! Comisión Directiva Otamendi Futbol Club ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 6 - 15,30 Hs Este proximo domingo 6 de agosto desde las 15,30 y hasta las 17,45 Horas en el Club Estrella del Este, Sivori 250 ; gana mas de $ 6.000 en efectivo con solo abonar la entrada de $ 130,00 en la loteria familiar del Ballet Eluney. Ingresa solo 1 persona por entrada, adquieralas anticipadas en Jean Jaures 767, Radio Simple Rawson 327, Club, Bailarines del Ballet o llame al 15 570418. v.6.8. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 5 de agosto a partir de las 22 hs llega desde Santa Fe, con un gran show en vivo "GRUPO ALEGRIA". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención: entrada general $ 50 hasta la 00 hs.!! (Solo mayores de 18 años). Te lo vas a perder!! v.5.8. FRASE DEL DIA "No se desea lo que no se conoce." Ovidio (43 AC-17) Poeta latino. FELICITACIONES Ing. Químico Juan Francisco Martínez ¡Felicitaciones Juan Francisco Martínez por haber llegado a la meta y obtenido el título de Ing. Químico! Lo hiciste todo muy bien y sos un orgullo para la familia. Ojalá que el futuro te depare muchos éxitos, porque los merecés sin dudas. Te queremos: Carlos, Marisa, Santiago, María Florencia y María Pía. CENA SHOW BAILABLE Sabado 12 a las 21,30 Hs Los esperamos para compartir en familia esta gran cena show bailable y karaoke , que organiza el Ballet Eluney, donde podra bailar todos los ritmos con Armonizando, el menu : entrada empanadas , plato principal carne al horno con guarnicion , postre pasteles con cafe, entrada gral $ 200,00 imperdible, Solicitelas ya en Jean Jaures 767, Radio Simple, Club Estrella del Este , Bailarines del BAllet o llame al 15 570 418. Estos encuentros son unicos para compartir en familia y divertirse hasta las 02,00 de la mañana.- v.12.8. ---- Pág. siguiente (2/3)