MIERCOLES 2 DE AGOSTO DE 2017 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

Pág. siguiente (2/3) 15 AÑOS Felices 15 años Belu Feliz cumpleaños Belen!!! Saludarte hoy por tu cumple es para tu familia una dicha esperada hace tiempo y hoy se hace realidad. Deseamos con el corazón que seas FELIZ y comiences esta etapa de tu vida con magia y amor hacia tu futuro... Tus papis Rodrigo y Sandra junto con tus hermanas Gabriela y Giuliana y toda tu familia, bisabuelos, abuelos, tíos, tías, primos y amigos TE AMAN y desean lo mejor de la vida para vos. Mi hermosa nieta, te amo, besos de tu abu Marita. FELIZ 40 ANIVERSARIO "LA AUTENTICA DEFENSA" LES DESEA A.P.I.D. Entretenimiento Familiar Domingo 6 - 15,30 Hs Este proximo domingo 6 de agosto desde las 15,30 y hasta las 17,45 Horas en el Club Estrella del Este, Sivori 250 ; gana mas de $ 6.000 en efectivo con solo abonar la entrada de $ 130,00 en la loteria familiar del Ballet Eluney. Ingresa solo 1 persona por entrada, adquieralas anticipadas en Jean Jaures 767, Radio Simple Rawson 327, Club, Bailarines del Ballet o llame al 15 570418. v.6.8. FRASE DEL DIA Movimiento es el paso de la a capacidad al acto. Aristóteles (384 AC-322 AC) Filósofo griego. SALUTACIONES ESPECIALES Envio sinceras felicitaciones al Director del Diario La Autentica Defensa Sr. Eduardo Pascuale y a todo su personal con motivo de haberse cumplido 40 años de su emisión y destaco su renovación desde lo tipográfico, informativo y de actualización de información, contando con su relevante equipo periodístico y administrativo y su cordialidad y esfuerzo óptimo de atención al público y a la comunidad en general, por eso celebro estos primeros 40 años de aniversario deseando que Dios siga bendiciendo a todos. Atentamente prof. y promotora social Patricia Shuster. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 5 de agosto a partir de las 22 hs llega desde Santa Fe, con un gran show en vivo "GRUPO ALEGRIA". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención: entrada general $ 50 hasta la 00 hs.!! (Solo mayores de 18 años). Te lo vas a perder!! v.5.8. FELIZ CUMPLE TOMAS BEZZONI Ayer 1º de agosto cumplió sus 18 años mi ToTo, como le decimos. Qué puedo decirte hijo mío, que te amo , te lo digo a diario. Gracias por ser el hombrecito que sos buen hijo, buen alumno y por sobre todas las cosas buena persona. Fue un año difícil y triste pero siempre juntos. Te deseo lo mejor y lo mas importante hijo: "Sé felíz" . Siempre estaré cuando me necesites (juntos a la par). Te deseamos lo mejor mamá Patricia, tu hermano Matías, tu sobrina Sarita y toda la familia. FELICES 40 A LA AUTENTICA DEFENSA LA QUE SUSCRIBE PROF. MARIA CRISTINA PICHIRILI LOS FELICITA EN ESTOS PRIMEROS CUARENTA AÑOS Y LES AGRADECE LA CONTINUA AMABILIDAD QUE HAN TENIDO CONMIGO EN CUALQUIERA DE LOS DISTINTOS CARGOS QUE HE EJERCIDO. Y DESDE NUESTRO EMPRENDIMIENTO FAMILIAR CREAR MAÑANA CONSULTORA, TAMBIEN LOS FELICITAMOS HALLAZGO Se ha encontrado aparato de ortodoncia de niño/a. Rocca 161 La Autentica Defensa. v.3.8. HALLAZGO Se ha encontrado documentación a nombre de LUCAS AGUSTIN SILVA. Su dueño puede pasar por Rocca 161 La Autentica Defensa. v.5.8. EXTRAVIO Perdí documentación y papeles de discapacidad a nombre de Jose Antonio DERRA. En el trayecto del Banco Provincia al Telecentro. Si ud. lo encuentra llamar al 425337. v.5.8. "EVOCANDO TANGOS" EN LOS CARDALES El sábado 19 de agosto el Grupo Musical "Evocando Tangos" actuará enel Centro de Jubilados Los Cardales Belgrano 500 Los Cardales. A partir de las 21 hs. Se venderán entradas anticipadas. v.2.8. CENA SHOW BAILABLE Sabado 12 a las 21,30 Hs Los esperamos para compartir en familia esta gran cena show bailable y karaoke , que organiza el Ballet Eluney, donde podra bailar todos los ritmos con Armonizando, el menu : entrada empanadas , plato principal carne al horno con guarnicion , postre pasteles con cafe, entrada gral $ 200,00 imperdible, Solicitelas ya en Jean Jaures 767, Radio Simple, Club Estrella del Este , Bailarines del BAllet o llame al 15 570 418. Estos encuentros son unicos para compartir en familia y divertirse hasta las 02,00 de la mañana.- v.12.8. AVERIGUACION DE PARADERO En I.P.P caratulada "AVERIGUACION DE PARADERO" denunciante VELAZQUEZ NELIDA ELIZABETH O. progenitora de la causante VELAZQUEZ GIULIANA ELIZABETH con intervención de la UFI y Juicio Nº 02 de Campana, del departamento Judicial Zárate-Campana a cargo del Dr. Alejandro Irigoyen dirijo la presente a los fines de solicitarle la colaboración de la población para dar con el paradero de la causante VELAZQUEZ GIULIANA ELIZABETH , argentina, instruída, de 13 años de edad DNI Nº 50.037.638, nacida el día 06 de julio del año 2004 en la localidad de Gálvez provincia de Santa Fe domiciliana en Chiclana Nº 1788 de la ciudad de Campana. Quien es de contextura física robusta, de aproximadamente 1.68 mts de altura, de tez blanco, ojos celestes, cabellos largos hasta la cintura de color castaño claro y además tiene rapado su lado lateral izquiero que al momento de retirarse vestía campera de color gris de algodón con su cuello y mangas de color azul, con la descripción en su pecho de una letra M en color azul, un patalón de jeans azul y y zapatillas deportivas de color negra. Que en el día 31/7/2017, en el horario comprendido de las 16.30 hs aproximamente se retiró de su domicilio y hasta el momento no ha regresado al mismo. Llamar a la comisaria tel. 422534. AVERIGUACION DE PARADERO En IPP caratulada Averiguación de Paradero denunciante SILVIA ROMINA VIDELA progenitora de GUADALUPE BERENISE VIDELA con intervención de la UFI y Juicio Nº 02 de Campana del Departamento Judicial Zárate-Campana a cargo del Dr. Alejandro Irigoyen dirijo a Ud. la presente a los fines de solicitarle la colaboracion de la población para dar con el paradero de la causante GUADALUPE BERENISE VIDELA, argentina de 16 años de edad, DNI Nº 43.305.768 quien resulta ser de contextura física delgado, de 1.70 mts de altura, de tez blanca, cabellos largos hasta los hombros con flequillos castaño, ojos marrones claros,seña particular pircing en nariz, vestía al momento de retirarse, calza gris, musculosa negra zapatillas blancas. Que en el día de la fecha u siendo las 10 hs se retiró del sitio en calle Alferi 542 Campana y hasta el momento no ha regreado al mismo. Se adjunta fotografia de la causante. Cualquier información llamar a la Comisaria 422534. v.3.8. AVERIGUACION DE PARADERO En I.P.P. caratulada "Aveeriguación de Paradero" denunciante CARRIZO GUSTAVO ALFREDO progenitor de la causante CARRIZO ANABELA JACQUELINE con intervención de la UFI y Juicio Nº 02 de Campana, del Departamento Judicial Zárate-Campana a cargo del Dr. Alejandro Irigoyen dirijo a Ud la presente a los fines de solicitarle la colaboración de la población para dar con el paradero de la causante CARRIZO ANABELA JACQUELINE, argentina, instruída, de 15 años de edad, DNI Nº 43.669.541, domiciliada en Negrete 1766 entre Sierra y Bomberos Voluntarios del barrio Santa Florentina, tel. 03489-15-683545 quien resulta ser de contextura física delgada, de aproximadamente 1.76 mts de altura, de tez trigueña, cabellos largos hasta la cintura de color castaño claro, quien posee como característica particular un pircing de color negro sobre ellabio del lado derecho que al momento de retirarse vestía campera de color negra inflable con vivos rojos y blanco, un pantalón de jeans azul y zapatillas deportivas gris. Que el día 29/7/2017 en el horario comprendido entre las 11 y las 17 horas se retiró de su domicilio y hasta el momento no ha regresado al mismo. Cualquier dato comunicarse con la Comisaria 422534.