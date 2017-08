Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



JUEVES 3 DE AGOSTO DE 2017 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) CUMPLEAÑOS Que los cumplas...que los cumplas ROCIO MARTINEZ que los cumplas felíz!!! Qué decir...que te amamos mucho Que pases un lindo día te deseamos lo mejor, sos un orgullo para la familia Ojalá que el futuro te depare muchos éxitos porque lo mereces sin dudas, te queremos Tu familia Martinez, el abuelo y tu cuñado Juan Manuel Garcia AVERIGUACION DE PARADERO En IPP caratulada Averiguación de Paradero denunciante SILVIA ROMINA VIDELA progenitora de GUADALUPE BERENISE VIDELA con intervención de la UFI y Juicio Nº 02 de Campana del Departamento Judicial Zárate-Campana a cargo del Dr. Alejandro Irigoyen dirijo a Ud. la presente a los fines de solicitarle la colaboracion de la población para dar con el paradero de la causante GUADALUPE BERENISE VIDELA, argentina de 16 años de edad, DNI Nº 43.305.768 quien resulta ser de contextura física delgado, de 1.70 mts de altura, de tez blanca, cabellos largos hasta los hombros con flequillos castaño, ojos marrones claros,seña particular pircing en nariz, vestía al momento de retirarse, calza gris, musculosa negra zapatillas blancas. Que en el día de la fecha u siendo las 10 hs se retiró del sitio en calle Alferi 542 Campana y hasta el momento no ha regreado al mismo. Se adjunta fotografia de la causante. Cualquier información llamar a la Comisaria 422534. v.3.8. HALLAZGO Se ha encontrado aparato de ortodoncia de niño/a. Rocca 161 La Autentica Defensa. v.3.8. HALLAZGO Se ha encontrado documentación a nombre de LUCAS AGUSTIN SILVA. Su dueño puede pasar por Rocca 161 La Autentica Defensa. v.5.8. EXTRAVIO Perdí documentación y papeles de discapacidad a nombre de Jose Antonio DERRA. En el trayecto del Banco Provincia al Telecentro. Si ud. lo encuentra llamar al 425337. v.5.8. AGRADECIMIENTO AGRADECEMOS A EMANUEL BUENO Por colaborar y pensar en los niños de los comedores de los Barrios DIGNIDAD Y LAS TABLITAS Carlos Villanueva 24.195.309 CARITAS PARROQUIA NUESTRA SRA. DEL CARMEN FERIA AMERICANA El viernes 11 de agosto se realizará una Feria Americana en el horario de 15 a 17 hs. (Se ruega traer bolsas). Con lo recaudado en las Ferias Americanas se ayuda a familias con necesidades, brindándoles alimentos, medicamentos, viáticos para atención médica y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros pues nos permiten realiar las ayudas mencionadas. Pueden hacer llegar sus colaboraciones a la Secretaría Parroquial, Pueyrredón989. Tel. 423574.Muchas gracias. v.11.8. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 6 - 15,30 Hs Este proximo domingo 6 de agosto desde las 15,30 y hasta las 17,45 Horas en el Club Estrella del Este, Sivori 250 ; gana mas de $ 6.000 en efectivo con solo abonar la entrada de $ 130,00 en la loteria familiar del Ballet Eluney. Ingresa solo 1 persona por entrada, adquieralas anticipadas en Jean Jaures 767, Radio Simple Rawson 327, Club, Bailarines del Ballet o llame al 15 570418. v.6.8. CENA SHOW BAILABLE Sabado 12 a las 21,30 Hs Los esperamos para compartir en familia esta gran cena show bailable y karaoke , que organiza el Ballet Eluney, donde podra bailar todos los ritmos con Armonizando, el menu : entrada empanadas , plato principal carne al horno con guarnicion , postre pasteles con cafe, entrada gral $ 200,00 imperdible, Solicitelas ya en Jean Jaures 767, Radio Simple, Club Estrella del Este , Bailarines del BAllet o llame al 15 570 418. Estos encuentros son unicos para compartir en familia y divertirse hasta las 02,00 de la mañana.- v.12.8. ---- Pág. siguiente (2/3)