Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



SABADO 5 DE AGOSTO DE 2017 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) FRASE DEL DIA No quiero la paz que sobrepasa todo entendimiento, quiero la comprensión que trae paz. Helen Keller (1880-1968) Escritora y conferenciante estadounidense. PROBLEMAS CON DROGAS? TE PODEMOS AYUDAR! N.A. Narcóticos Anónimos Gratuito y Confidencial Direccion:Verdi y Luis Costa. Horario: martes y jueves de 20 a 22 hs. Domingos: 19 a 21 hs. Grupo Date Una Oportunidad Campana. V.30.7. CENA SHOW BAILABLE Sabado 12 a las 21,30 Hs Los esperamos para compartir en familia esta gran cena show bailable y karaoke , que organiza el Ballet Eluney, donde podra bailar todos los ritmos con Armonizando, el menu : entrada empanadas , plato principal carne al horno con guarnicion , postre pasteles con cafe, entrada gral $ 200,00 imperdible, Solicitelas ya en Jean Jaures 767, Radio Simple, Club Estrella del Este , Bailarines del BAllet o llame al 15 570 418. Estos encuentros son unicos para compartir en familia y divertirse hasta las 02,00 de la mañana.- v.12.8. ABUELOS DE PLAZA ESPAÑA Realiza un Torneo de Tejo en homenaje a los Abuelos Diderich, auspiciado por sus hijos y familiares. Es el 5 de agosto a las 9 hs. Se realizará como de costumbre a la Bolsa y realizaremos un Almuerzo. Anotate en su sede de Plaza españa de 14 a 17 hs. v.5.8. HALLAZGO Se ha encontrado documentación a nombre de LUCAS AGUSTIN SILVA. Su dueño puede pasar por Rocca 161 La Autentica Defensa. v.5.8. HALLAZGO Se encontró una llave viernes por la noche en 25 de Mayo y Rocca. Su dueño puede pasar de lunes a viernes de 8 a 18 hs Rocca 161 Campana. v.6.8. EXTRAVIO Perdí documentación y papeles de discapacidad a nombre de Jose Antonio DERRA. En el trayecto del Banco Provincia al Telecentro. Si ud. lo encuentra llamar al 425337. v.5.8. SE EXTRAVIO Caniche hembra color blanca en Barrio Santa Florentina sobre calle De Los Trabajadores 414. Hay recompensa $ 2000. Llamar al 15-629579 / 15-558284. v.5.8. CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE CAMPANA Moreno 364. Tel. 422255 ALMUERZO - BAILE DIA DEL JUBILADO Los invitamos a socios/as y amigos/as de nuestro Centro al Almuerzo-Baile del día 10 DE SEPTIEMBRE a las 12:30hs en las instalaciones de nuestro centro ( Moreno 364). VALOR $ 400 . (incluye entrada-plato principal y bebida libre) Adquiéralas en la secretaria de nuestro Centro de lunes a viernes de 9 a 12 y de 14 a 17hs. V.4.9. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 6 - 15,30 Hs Este proximo domingo 6 de agosto desde las 15,30 y hasta las 17,45 Horas en el Club Estrella del Este, Sivori 250 ; gana mas de $ 6.000 en efectivo con solo abonar la entrada de $ 130,00 en la loteria familiar del Ballet Eluney. Ingresa solo 1 persona por entrada, adquieralas anticipadas en Jean Jaures 767, Radio Simple Rawson 327, Club, Bailarines del Ballet o llame al 15 570418. v.6.8. CARITAS PARROQUIA NUESTRA SRA. DEL CARMEN FERIA AMERICANA El viernes 11 de agosto se realizará una Feria Americana en el horario de 15 a 17 hs. (Se ruega traer bolsas). Con lo recaudado en las Ferias Americanas se ayuda a familias con necesidades, brindándoles alimentos, medicamentos, viáticos para atención médica y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros pues nos permiten realiar las ayudas mencionadas. Pueden hacer llegar sus colaboraciones a la Secretaría Parroquial, Pueyrredón989. Tel. 423574.Muchas gracias. v.11.8. ---- ---- Pág. siguiente (2/3)