DOMINGO 6 DE AGOSTO DE 2017

7 DE AGOSTO "SAN CAYETANO" Cayetano:Patrono del Pan y del Trabajo. Hombre de gran corazón, siempre dispuesto a ayudar y sobre todo al servicio de los enfermos. Intercede ante el Señor nuestro Dios para que nunca nos falten el pan y el trabajo de cada día. Lunes 7 de agosto: Misa a las 16 hs. La Capilla permanecerá abierta desde las 9 hs. Sabado 12 de agosto: Procesión a las 15 hs (por calle Zárate desde Dellepiane hasta la Capilla). Misa: 16 hs. Luego de la Misa se compartirá tortas fritas, cafe con leche. La capilla permanecerá abierta desde las 9 hs. v.6.8. FELIZ DIA DR. GUSTAVO TEDESCO VETERINARIA ANAY TUE NELDA Y CANDE ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 6 - 15,30 Hs Este proximo domingo 6 de agosto desde las 15,30 y hasta las 17,45 Horas en el Club Estrella del Este, Sivori 250 ; gana mas de $ 6.000 en efectivo con solo abonar la entrada de $ 130,00 en la loteria familiar del Ballet Eluney. Ingresa solo 1 persona por entrada, adquieralas anticipadas en Jean Jaures 767, Radio Simple Rawson 327, Club, Bailarines del Ballet o llame al 15 570418. v.6.8. FELIZ CUMPLEAÑOS PAPÁ RULO!!! Gracias papá por estos años que al lado de mamá y tus hijos nos has dado lo mejor de tu existencia...Tu abnegación, tu amor y tus consejos. Hoy solo quiero decirte viejo del alma que eres el ser que mas respeto y admiro por eso te pido con amor y vehemencia que más que padre...seas mi amigo! Romy, Betty, nietos y bisnietos. CARITAS PARROQUIA NUESTRA SRA. DEL CARMEN FERIA AMERICANA El viernes 11 de agosto se realizará una Feria Americana en el horario de 15 a 17 hs. (Se ruega traer bolsas). Con lo recaudado en las Ferias Americanas se ayuda a familias con necesidades, brindándoles alimentos, medicamentos, viáticos para atención médica y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros pues nos permiten realiar las ayudas mencionadas. Pueden hacer llegar sus colaboraciones a la Secretaría Parroquial, Pueyrredón989. Tel. 423574.Muchas gracias. v.11.8. CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE CAMPANA Moreno 364. Tel. 422255 ALMUERZO - BAILE DIA DEL JUBILADO Los invitamos a socios/as y amigos/as de nuestro Centro al Almuerzo-Baile del día 10 DE SEPTIEMBRE a las 12:30hs en las instalaciones de nuestro centro ( Moreno 364). VALOR $ 400 . (incluye entrada-plato principal y bebida libre) Adquiéralas en la secretaria de nuestro Centro de lunes a viernes de 9 a 12 y de 14 a 17hs. V.4.9. BAILAMOS EN SAN LORENZO este domingo 6 gran baile familiar en el Club SAN LORENZO. Directamente de Santa Fe PABLO GIO ex cantante de Los Lirios y su Grupo por primera vez en Campana, para bailar toda la noche "Super Supwer". Tropical Barrientos con la voz de Miguel Angel. Imperdible!! v.6.8. VECINA SOLIDARIA Les informo a nuestros amigos y vecinos que a pesar de mis problemas de salud sigo ayudando a quienes lo necesitan. Necesitamos ropa y calzado de grandes, estufa, secarropa (para una señora discapacitada que esta en silla de ruedas y vive muy precariamente) y todo lo que sea para ayudar. Además se necesita remedios: Losacor 50 mg y Atenolol 25 mg. LLamar al 441101 / 15-574004. Elsa B. de Correa. v.20.8. CENA SHOW BAILABLE Sabado 12 a las 21,30 Hs Los esperamos para compartir en familia esta gran cena show bailable y karaoke , que organiza el Ballet Eluney, donde podra bailar todos los ritmos con Armonizando, el menu : entrada empanadas , plato principal carne al horno con guarnicion , postre pasteles con cafe, entrada gral $ 200,00 imperdible, Solicitelas ya en Jean Jaures 767, Radio Simple, Club Estrella del Este , Bailarines del BAllet o llame al 15 570 418. Estos encuentros son unicos para compartir en familia y divertirse hasta las 02,00 de la mañana.- v.12.8. HALLAZGO Se encontró una llave viernes por la noche en 25 de Mayo y Rocca. Su dueño puede pasar de lunes a viernes de 8 a 18 hs Rocca 161 Campana. v.6.8. SE EXTRAVIO Caniche hembra color blanca en Barrio Santa Florentina sobre calle De Los Trabajadores 414. Hay recompensa $ 2000. Llamar al 15-629579 / 15-558284. v.6.8. EXTRAVIO Perdí documentación y papeles de discapacidad a nombre de Jose Antonio DERRA. En el trayecto del Banco Provincia al Telecentro. Si ud. lo encuentra llamar al 425337. v.6.8.