MIERCOLES 9 DE AGOSTO DE 2017

Pág. siguiente (2/3) CARITAS PARROQUIA NUESTRA SRA. DEL CARMEN FERIA AMERICANA El viernes 11 de agosto se realizará una Feria Americana en el horario de 15 a 17 hs. (Se ruega traer bolsas). Con lo recaudado en las Ferias Americanas se ayuda a familias con necesidades, brindándoles alimentos, medicamentos, viáticos para atención médica y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros pues nos permiten realiar las ayudas mencionadas. Pueden hacer llegar sus colaboraciones a la Secretaría Parroquial, Pueyrredón989. Tel. 423574.Muchas gracias. v.11.8. CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE CAMPANA Moreno 364. Tel. 422255 ALMUERZO - BAILE DIA DEL JUBILADO Los invitamos a socios/as y amigos/as de nuestro Centro al Almuerzo-Baile del día 10 DE SEPTIEMBRE a las 12:30hs en las instalaciones de nuestro centro ( Moreno 364). VALOR $ 400 . (incluye entrada-plato principal y bebida libre) Adquiéralas en la secretaria de nuestro Centro de lunes a viernes de 9 a 12 y de 14 a 17hs. V.4.9. CENA SHOW BAILABLE Sabado 12 a las 21,30 Hs Los esperamos para compartir en familia esta gran cena show bailable y karaoke , que organiza el Ballet Eluney, donde podra bailar todos los ritmos con Armonizando, el menu : entrada empanadas , plato principal carne al horno con guarnicion , postre pasteles con cafe, entrada gral $ 200,00 imperdible, Solicitelas ya en Jean Jaures 767, Radio Simple, Club Estrella del Este , Bailarines del BAllet o llame al 15 570 418. Estos encuentros son unicos para compartir en familia y divertirse hasta las 02,00 de la mañana.- v.12.8. AGRADECIMIENTO "La Carmela": Cristian En nombre de mi amiga Ofelia y en el mio propio quiero darte las gracias por tu gesto desinteresado al devolver una pertenencia muy preciada. Personas como vos enorgullecen y dan placer conocerlas. Gracias!! Que tengas una buena vida, te lo merecés. Griselda. v.10.8. FRASE DEL DIA Todo el problema de la vida es éste: cómo romper la propia soledad, cómo comunicarse con otros. Cesare Pavese (1908-1950) Poeta y novelista italiano. AGRADECIMIENTO A toda la Comisión Directiva del Sindicato del Petroleo y Gas Privados Campana por su colaboración en la entrega de golosinas. Muchas gracias!! Iglesia y vecinos del Barrio Santa Lucia VECINA SOLIDARIA Les informo a nuestros amigos y vecinos que a pesar de mis problemas de salud sigo ayudando a quienes lo necesitan. Necesitamos ropa y calzado de grandes, estufa, secarropa (para una señora discapacitada que esta en silla de ruedas y vive muy precariamente) y todo lo que sea para ayudar. Además se necesita remedios: Losacor 50 mg y Atenolol 25 mg. LLamar al 441101 / 15-574004. Elsa B. de Correa. v.20.8. EXTRAVIO Se extravio documentación a nombre de Elias Fernando Rochelle, se agradecerá su devolución en nuestra redacción o al tel. 15-343817. v.13.8. ---- Pág. siguiente (2/3)