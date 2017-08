Cumpleaños

JUEVES 10 DE AGOSTO DE 2017

FERIA AMERICANA El viernes 11 de agosto se realizará una Feria Americana en el horario de 15 a 17 hs. (Se ruega traer bolsas). Con lo recaudado en las Ferias Americanas se ayuda a familias con necesidades, brindándoles alimentos, medicamentos, viáticos para atención médica y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros pues nos permiten realiar las ayudas mencionadas. Pueden hacer llegar sus colaboraciones a la Secretaría Parroquial, Pueyrredón989. Tel. 423574.Muchas gracias. v.11.8. AGRADECIMIENTO "La Carmela": Cristian En nombre de mi amiga Ofelia y en el mio propio quiero darte las gracias por tu gesto desinteresado al devolver una pertenencia muy preciada. Personas como vos enorgullecen y dan placer conocerlas. Gracias!! Que tengas una buena vida, te lo merecés. Griselda. v.10.8. Cena Show Bailable Sabado 12 a las 21,30 Hs Los esperamos para compartir en familia esta gran cena show bailable y karaoke , que organiza el Ballet Eluney, donde podra bailar todos los ritmos con Armonizando, el menu : entrada empanadas , plato principal carne al horno con guarnicion , postre pasteles con cafe, entrada gral $ 200,00 imperdible, Solicitelas ya en Jean Jaures 767, Radio Simple, Club Estrella del Este , Bailarines del BAllet o llame al 15 570 418. Estos encuentros son unicos para compartir en familia y divertirse hasta las 02,00 de la mañana.- v.12.8. EXTRAVIO Se extravio documentación a nombre de Elias Fernando Rochelle, se agradecerá su devolución en nuestra redacción o al tel. 15-343817. v.13.8. A.B.A. CONVOCATORIA La Asociación Bienestar Animal ONG matrícula 44082, convoca por este medio a todos sus socios a la Asamblea General ordinaria que se llevará a cabo el día 22/8 a las 19 hs. en la sede social de Campana a fin de considerar el siguiente temario u orden del día. 1-Elección de la Comisión Directiva y Comisión revisora de cuentas. 2-Consideración de la Memoria y Balance, Gastos y Recursos e informe de la Comisión revisora de Cuentas del ejercicio anterior.