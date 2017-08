Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



VIERNES 11 DE AGOSTO DE 2017 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) CARITAS PARROQUIA NUESTRA SRA. DEL CARMEN FERIA AMERICANA El viernes 11 de agosto se realizará una Feria Americana en el horario de 15 a 17 hs. (Se ruega traer bolsas). Con lo recaudado en las Ferias Americanas se ayuda a familias con necesidades, brindándoles alimentos, medicamentos, viáticos para atención médica y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros pues nos permiten realiar las ayudas mencionadas. Pueden hacer llegar sus colaboraciones a la Secretaría Parroquial, Pueyrredón989. Tel. 423574.Muchas gracias. v.11.8. TROPICAL BARRIENTOS Este domingo "LA SUPER SUPER SUPER" actua en JUBELEN (Guemes al 400 Escobar) A partir de las 21 hs gran baile familiar con la actuación de La Super Super Tropical Barrientos (toda la noche). Entradas populares. v.13.8. VECINA SOLIDARIA Les informo a nuestros amigos y vecinos que a pesar de mis problemas de salud sigo ayudando a quienes lo necesitan. Necesitamos ropa y calzado de grandes, estufa, secarropa (para una señora discapacitada que esta en silla de ruedas y vive muy precariamente) y todo lo que sea para ayudar. Además se necesita remedios: Losacor 50 mg y Atenolol 25 mg. LLamar al 441101 / 15-574004. Elsa B. de Correa. v.20.8. EXTRAVIO Se extravio documentación a nombre de Elias Fernando Rochelle, se agradecerá su devolución en nuestra redacción o al tel. 15-343817. v.13.8. CUMPLEAÑOS BENJAMIN SIMALDONE FISCHER Felices 5 Años!!!! Te Ama: Abuela Nelda 11.8.2017 FRASE DEL DIA La cortesía es, ante todo, un buen negocio. Y que se ha de tener, sino en atención a los demás, por puro egoísmo. Noel Clarasó (1899-1985) Escritor español. ESTE DOMINGO BAILAMOS EN SAN LORENZO Este domingo Gran Baile Familiar en el Club San Lorenzo (Chiclana y Jacob). Actúan los Musiqueros de Santa Fe (10 músicos en escena) y El Chino y La Sonora. A partir de las 22 hs disfruta del verano de San Lorenzo. Entradas populares. Servicio de buffet. Vigilancia. Imperdible. v.13.8. CENA SHOW BAILABLE Sabado 12 a las 21,30 Hs Los esperamos para compartir en familia esta gran cena show bailable y karaoke , que organiza el Ballet Eluney, donde podra bailar todos los ritmos con Armonizando, el menu : entrada empanadas , plato principal carne al horno con guarnicion , postre pasteles con cafe, entrada gral $ 200,00 imperdible, Solicitelas ya en Jean Jaures 767, Radio Simple, Club Estrella del Este , Bailarines del BAllet o llame al 15 570 418. Estos encuentros son unicos para compartir en familia y divertirse hasta las 02,00 de la mañana.- v.12.8. PROBLEMAS CON DROGAS? TE PODEMOS AYUDAR! N.A. Narcóticos Anónimos Gratuito y Confidencial Direccion:Verdi y Luis Costa. Horario: martes y jueves de 20 a 22 hs. Domingos: 19 a 21 hs. Grupo Date Una Oportunidad Campana. V.30.7. ---- Pág. siguiente (2/3)