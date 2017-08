Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



SABADO 12 DE AGOSTO DE 2017 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) CUMPLEAÑOS Que los cumplas feliz que los cumplas Benicio que los cumplas felíz. Que decirte hermoso ya tenés 1 añito te adoramos con el alma y siempre vas a ser nuestro Mimi. Gordo te amamos mucho, todos te deseamos lo mejor y que seas muy feliz junto a tu flía. te quieren tus tios/as abuelos y padrinos en especial tu tío Juan García. AGUSTIN LORENZATTO!! FELICES 8 AÑOS!! Que lo pases re bien. Te deseamos muchas felicidades. Te queremos mucho mucho..Tus papis, hermano Franco y en especial tus abuelos Beba y José. FRASE DEL DIA ¡Quién necesita piedad, sino aquellos que no tienen compasión de nadie! Albert Camus (1913-1960) Escritor francés. CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE CAMPANA Moreno 364. Tel. 422255 ALMUERZO - BAILE DIA DEL JUBILADO Los invitamos a socios/as y amigos/as de nuestro Centro al Almuerzo-Baile del día 10 DE SEPTIEMBRE a las 12:30hs en las instalaciones de nuestro centro ( Moreno 364). VALOR $ 400 . (incluye entrada-plato principal y bebida libre) Adquiéralas en la secretaria de nuestro Centro de lunes a viernes de 9 a 12 y de 14 a 17hs. V.4.9. QUIERO AGRADECER POR ESTE MEDIO A todas aquellas familias que han acercado donaciones a la EP Nº 7 para ayudar a la familia de Otamendi que ha perdido todo en un incendio, también agradecer a todo elpersonal,a todas las personas que se han comunicado en forma telefónica sin conocerme, a mis colegas directoras , a mis dicentes y auxiliares de la EP Nº 12 y EP 7 por toda la ayuda y preocupación demostrada.Impecable trabajo del equipo de Orientación, la verdad no tengo palabras de agradecimiento. Muchísimas gracias de parte de la familia y mia. Gladys. INFORMACION PARADERO HABIDO En I.P.P. caratulada "AVERIGUACION DE PARADERO denunciante CARRILLO AMALIA progenitora de la causante BENEDETTI GILDA AYELEN con intervención de la UFI y Juicio Nº 02 de Campana, del Departamento Judicial Zárate-Campana a cargo del Dr. Alejandro Irigoyen a fin de informar que la menor causante fue habida en la localidad de Wilde, y la misma se halla internada en compañía de sus progenitores. v.13.8. HALLAZGO Se ha encontrado pase de discapacidad a nombre de ELSA SOLEDAD QUIROGA. Puede pasar por nuestra redacción Rocca 161 Campana. v.13.8. EXTRAVIO Se extravio documentación a nombre de Elias Fernando Rochelle, se agradecerá su devolución en nuestra redacción o al tel. 15-343817. v.13.8. CENA SHOW BAILABLE Sabado 12 a las 21,30 Hs Los esperamos para compartir en familia esta gran cena show bailable y karaoke , que organiza el Ballet Eluney, donde podra bailar todos los ritmos con Armonizando, el menu : entrada empanadas , plato principal carne al horno con guarnicion , postre pasteles con cafe, entrada gral $ 200,00 imperdible, Solicitelas ya en Jean Jaures 767, Radio Simple, Club Estrella del Este , Bailarines del BAllet o llame al 15 570 418. Estos encuentros son unicos para compartir en familia y divertirse hasta las 02,00 de la mañana.- v.12.8. ----- Pág. siguiente (2/3)