Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



DOMINGO 13 DE AGOSTO DE 2017 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) TROPICAL BARRIENTOS Este domingo "LA SUPER SUPER SUPER" actua en JUBELEN (Guemes al 400 Escobar) A partir de las 21 hs gran baile familiar con la actuación de La Super Super Tropical Barrientos (toda la noche). Entradas populares. v.13.8. VECINA SOLIDARIA Les informo a nuestros amigos y vecinos que a pesar de mis problemas de salud sigo ayudando a quienes lo necesitan. Necesitamos ropa y calzado de grandes, estufa, secarropa (para una señora discapacitada que esta en silla de ruedas y vive muy precariamente) y todo lo que sea para ayudar. Además se necesita remedios: Losacor 50 mg y Atenolol 25 mg. LLamar al 441101 / 15-574004. Elsa B. de Correa. v.20.8. FRASE DEL DIA La libertad no consiste en hacer lo que se quiere, sino en hacer lo que se debe. Ramón de Campoamor (1817-1901) Poeta español. FAMILIA DE RAMON TROTTA AGRADECE Al personal de Clínica Delta y muy especialmente al Equipo de Nefrología: Dra. Roland, Dra. Behocaray, Dra. Aldecoa, Dra. Melgarejo, Dr. Levi, a todos los médicos, personal técnico, secretarias y enfermeras que lo acompañaron durante estos años. A sus compañeros, a su querida amiga María Gomez y a Brian, Tomasito y Carlitos que todos los días lo trasladaban con infinita paciencia. A todos eternamente agradecidos! ESTE DOMINGO BAILAMOS EN SAN LORENZO Este domingo Gran Baile Familiar en el Club San Lorenzo (Chiclana y Jacob). Actúan los Musiqueros de Santa Fe (10 músicos en escena) y El Chino y La Sonora. A partir de las 22 hs disfruta del verano de San Lorenzo. Entradas populares. Servicio de buffet. Vigilancia. Imperdible. v.13.8. ---- ---- Pág. siguiente (2/3)