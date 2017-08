Cumpleaños

MARTES 15 DE AGOSTO DE 2017

BENJAMIN FELIZ CUMPLE!!! Ayer lunes 14 cumplió 6 años mi hermoso nieto Benjamín, dulce, cariñoso, inteligente y bueno. Sus papis Matías y Nadia junto con su hermanito Francisco lo cuidan, educan y aman. El sábado nos juntaremos para festejar y te abrazarán con amor tus bisabuelos Juany y Abel, tus tíos Rodrigo, Sandra y Adrián, Roxana junto a tus primitos Gabriela, María Belen, Giuliana, Uma y Valentín y amiguitos. Benju mi bello nieto solo deseo que seas felíz mi Totoncito. Besos de tu abu: Marita. COMUNICADO El Escuadrón Seguridad "ZARATE-BRAZO LARGO" de GENDARMERÍA NACIONAL comunica que se encuentra abierta una vacante para incorporación en la Fuerza de UN (1) profesional Médico de la salud (médico clínico, cirujano, cardiólogo), para desempeñar actividad en el Pelotón sanidad de la mencionada Unidad, requisito indispensable edad hasta 35 años, Masculino y/o Femenino. Interesados deberán dirigirse personalmente al asiento del escuadrón Seguridad "ZARATE-BRAZO LARGO", sito en Ruta Nacional 12 km85, munidos de Currículum Vitae y Título Universitario. Tel. de contacto: Jefe de Escuadrón (011-15-6715-9125). FRASE DEL DIA La libertad no consiste en hacer lo que se quiere, sino en hacer lo que se debe. Ramón de Campoamor (1817-1901) Poeta español. PEDIDO SOLIDARIO Nuestro querido Daniel "Tamba" necesita urgente si alguien puede hacerle una donacion de una cama y un colchon. Llamar al 3489-15-345982. v.20.8. RUBEN DORREGO EL CHAMARRITERO ENTRERRIANO Se estará presentando este sábado 19 a las 21 hs. en el Canal 23 en el programa "Su fuera como Ayer" conducido por la Sra. Liliana Maturano ("Tormenta") y por el señor Daniel San Luis y con repetición el domingo 20 a las 22 hs. cantando demos de su 10 CD titulado: Los Sueños del Cantor" que en unas semanas mas estará en todas las disquerías del país. v.17.8. VECINA SOLIDARIA Les informo a nuestros amigos y vecinos que a pesar de mis problemas de salud sigo ayudando a quienes lo necesitan. Necesitamos ropa y calzado de grandes, estufa, secarropa (para una señora discapacitada que esta en silla de ruedas y vive muy precariamente) y todo lo que sea para ayudar. Además se necesita remedios: Losacor 50 mg y Atenolol 25 mg. LLamar al 441101 / 15-574004. Elsa B. de Correa. v.20.8. AGRADECIMIENTO La familia CESARI DRAGONE agradece por este medio a todos los profesionales y personal no médico del HOSPITAL SAN JOSE por su atención frente a la emergencia, pronto diagnóstico, contención y calidad humana. INFINITAS GRACIAS!!!!!