MIERCOLES 16 DE AGOSTO DE 2017

PEDIDO SOLIDARIO Nuestro querido Daniel "Tamba" necesita urgente si alguien puede hacerle una donacion de una cama y un colchon. Llamar al 3489-15-345982. v.20.8. Entretenimiento Familiar Sabado 19 - 15,30 Hs Orga: Ballet Eluney Este sabado se realizara la tradicional loteria familiar del ballet Eluney en el Club estrella del Este , Sivori 250 , donde con solo $ 100,00 se puede ganar mas de 4500 pesos en efectivo , ademas en la octava vuelta puede ganarse 3000 pesos. Entradas en venta en Jean Jaures 767, Bailarines del Ballet, Club o llame al 15 570418. Solo ingresa 1 persona x entrada. Participe, colabore y gane. v.19.8. RUBEN DORREGO EL CHAMARRITERO ENTRERRIANO Se estará presentando este sábado 19 a las 21 hs. en el Canal 23 en el programa "Su fuera como Ayer" conducido por la Sra. Liliana Maturano ("Tormenta") y por el señor Daniel San Luis y con repetición el domingo 20 a las 22 hs. cantando demos de su 10 CD titulado: Los Sueños del Cantor" que en unas semanas mas estará en todas las disquerías del país. v.17.8. VECINA SOLIDARIA Les informo a nuestros amigos y vecinos que a pesar de mis problemas de salud sigo ayudando a quienes lo necesitan. Necesitamos ropa y calzado de grandes, estufa, secarropa (para una señora discapacitada que esta en silla de ruedas y vive muy precariamente) y todo lo que sea para ayudar. Además se necesita remedios: Losacor 50 mg y Atenolol 25 mg. LLamar al 441101 / 15-574004. Elsa B. de Correa. v.20.8. A.B.A. CONVOCATORIA La Asociación Bienestar Animal ONG matrícula 44082, convoca por este medio a todos sus socios a la Asamblea General ordinaria que se llevará a cabo el día 22/8 a las 19 hs. en la sede social de Campana a fin de considerar el siguiente temario u orden del día. 1-Elección de la Comisión Directiva y Comisión revisora de cuentas. 2-Consideración de la Memoria y Balance, Gastos y Recursos e informe de la Comisión revisora de Cuentas del ejercicio anterior. v.21.8. FRASE DEL DIA Eso que llaman verdad no es más que la eliminación de errores. Georges Clemenceau (1841-1929) Político y periodista francés.