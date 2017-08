JUEVES 17 DE AGOSTO DE 2017

Cumpleaños

NELDA FELIZ CUMPLEAÑOS!!!! Te queremos mucho.... Pasala lindo..... Tus compañeros de labor COMUNICADO El Escuadrón Seguridad "ZARATE-BRAZO LARGO" de GENDARMERÍA NACIONAL comunica que se encuentra abierta una vacante para incorporación en la Fuerza de UN (1) profesional Médico de la salud (médico clínico, cirujano, cardiólogo), para desempeñar actividad en el Pelotón sanidad de la mencionada Unidad, requisito indispensable edad hasta 35 años, Masculino y/o Femenino. Interesados deberán dirigirse personalmente al asiento del escuadrón Seguridad "ZARATE-BRAZO LARGO", sito en Ruta Nacional 12 km85, munidos de Currículum Vitae y Título Universitario. Tel. de contacto: Jefe de Escuadrón (011-15-6715-9125). Entretenimiento Familiar Sabado 19 - 15,30 Hs Orga: Ballet Eluney Este sabado se realizara la tradicional loteria familiar del ballet Eluney en el Club estrella del Este , Sivori 250 , donde con solo $ 100,00 se puede ganar mas de 4500 pesos en efectivo , ademas en la octava vuelta puede ganarse 3000 pesos. Entradas en venta en Jean Jaures 767, Bailarines del Ballet, Club o llame al 15 570418. Solo ingresa 1 persona x entrada. Participe, colabore y gane. v.19.8. SOY LOLA, ME PERDÍ!!! Es una caniche Mini Toy, de 8 años. Este miércoles 16 aproximadamente a las 15 horas se extravió en la zona de Avenida Varela al 500 (Jacob-Alberdi). Es de color marroncita con un pequeño quiste en la panza que se palpa al acariciarla. Está bajo tratamiento veterinario el cual requiere de la medicación permanente. Cualquier Información llamar o mandar mensajes al tel. 03489-15-581507 o radio 582*5723. O acercarse a Avenida Varela Nº568. Se recompensará su devolución. RUBEN DORREGO EL CHAMARRITERO ENTRERRIANO Se estará presentando este sábado 19 a las 21 hs. en el Canal 23 en el programa "Su fuera como Ayer" conducido por la Sra. Liliana Maturano ("Tormenta") y por el señor Daniel San Luis y con repetición el domingo 20 a las 22 hs. cantando demos de su 10 CD titulado: Los Sueños del Cantor" que en unas semanas mas estará en todas las disquerías del país. v.17.8. VECINA SOLIDARIA Les informo a nuestros amigos y vecinos que a pesar de mis problemas de salud sigo ayudando a quienes lo necesitan. Necesitamos ropa y calzado de grandes, estufa, secarropa (para una señora discapacitada que esta en silla de ruedas y vive muy precariamente) y todo lo que sea para ayudar. Además se necesita remedios: Losacor 50 mg y Atenolol 25 mg. LLamar al 441101 / 15-574004. Elsa B. de Correa. v.20.8. VIERNES 18 DE AGOSTO 2017 Celebración cumpleaños de la Pastora Rita Elena Duarte de Solís. La Congregación Peniel, su pastor Armando Solis, familia, congregados, enviamos un fervoroso saludo de cumpleaños a nuestra pastora Rita Elena Duarte de Solís. Que Dios la siga bendiciendo grandemente. Augurios de confraternización para esta preciosa mujer Rita. Shalon. Patricia Shuster hermana en la fe, judeo meseanica. v.18.8. FRASE DEL DIA Sacrificaría mi existencia, antes de echar una mancha sobre mi vida pública que se pudiera interpretar por ambición. Gral. Jose de San Martin PEDIDO SOLIDARIO Nuestro querido Daniel "Tamba" necesita urgente si alguien puede hacerle una donacion de una cama y un colchon. Llamar al 3489-15-345982. v.20.8.