Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



VIERNES 18 DE AGOSTO DE 2017 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) VIERNES 18 DE AGOSTO 2017 Celebración cumpleaños de la Pastora Rita Elena Duarte de Solís. La Congregación Peniel, su pastor Armando Solis, familia, congregados, enviamos un fervoroso saludo de cumpleaños a nuestra pastora Rita Elena Duarte de Solís. Que Dios la siga bendiciendo grandemente. Augurios de confraternización para esta preciosa mujer Rita. Shalon. Patricia Shuster hermana en la fe, judeo meseanica. v.18.8. PEDIDO SOLIDARIO Nuestro querido Daniel "Tamba" necesita urgente si alguien puede hacerle una donacion de una cama y un colchon. Llamar al 3489-15-345982. v.20.8. EXTRAVIO DE DOCUMENTACION Se extravio documentacion a nombre de SABINA FARA en cercanias al Club Ciudad de Campana. Si alguien lo encontro por favor traerlos a la redaccion de este diario Rocca 161. Gracias. v.20.8. Entretenimiento Familiar Sabado 19 - 15,30 Hs Orga: Ballet Eluney Este sabado se realizara la tradicional loteria familiar del ballet Eluney en el Club estrella del Este , Sivori 250 , donde con solo $ 100,00 se puede ganar mas de 4500 pesos en efectivo , ademas en la octava vuelta puede ganarse 3000 pesos. Entradas en venta en Jean Jaures 767, Bailarines del Ballet, Club o llame al 15 570418. Solo ingresa 1 persona x entrada. Participe, colabore y gane. v.19.8. FRASE DEL DIA "El lujo y las comodidades deben avergonzarnos como un crimen de traición a la patria". Gral. Jose de San Martin. AGRADECIMIENTO En mi nombre y en el mi familia agradezco amis vercinos y chicos que ayudaron asi como a la Policia y Bomberos por acudir en nuestro auxilio al incendiarse parte de mi casa en el Barrio La Josefa. Amelia Rivas. VECINA SOLIDARIA Les informo a nuestros amigos y vecinos que a pesar de mis problemas de salud sigo ayudando a quienes lo necesitan. Necesitamos ropa y calzado de grandes, estufa, secarropa (para una señora discapacitada que esta en silla de ruedas y vive muy precariamente) y todo lo que sea para ayudar. Además se necesita remedios: Losacor 50 mg y Atenolol 25 mg. LLamar al 441101 / 15-574004. Elsa B. de Correa. v.20.8. AGRADECIMIENTO La Comunidad Educativa y la Dirección de la E.P.Nº 14 AGRADECEN al Señor Intendente por la Donación de una (1) pantalla marca Daza con su respectivo pie o apoyo para ser desplegada siendo esta una parte importantísima y dinámica para utilizar el proyector como soporte técnico incorporado a la enseñanza; además de los ciento ochenta (180) litros de pintura que nos permitieron la renovación de la pintura de la Escuela RUBEN DORREGO EL CHAMARRITERO ENTRERRIANO Se estará presentando este sábado 19 a las 21 hs. en el Canal 23 en el programa "Su fuera como Ayer" conducido por la Sra. Liliana Maturano ("Tormenta") y por el señor Daniel San Luis y con repetición el domingo 20 a las 22 hs. cantando demos de su 10 CD titulado: Los Sueños del Cantor" que en unas semanas mas estará en todas las disquerías del país. v.17.8. ---- Pág. siguiente (2/3)