SABADO 19 DE AGOSTO DE 2017

GASTON JAVIERE MONTIEL 19.8.17 Felíz cumpleaños hijo!! Te deseo lo mejor!! Papi. FRASE DEL DIA La culpa no está en el sentimiento, sino en el consentimiento. San Bernardo de Claraval (1091-1153) Eclesiástico francés. Entretenimiento Familiar Sabado 19 - 15,30 Hs Orga: Ballet Eluney Este sabado se realizara la tradicional loteria familiar del ballet Eluney en el Club estrella del Este , Sivori 250 , donde con solo $ 100,00 se puede ganar mas de 4500 pesos en efectivo , ademas en la octava vuelta puede ganarse 3000 pesos. Entradas en venta en Jean Jaures 767, Bailarines del Ballet, Club o llame al 15 570418. Solo ingresa 1 persona x entrada. Participe, colabore y gane. v.19.8. RUBEN DORREGO EL CHAMARRITERO ENTRERRIANO Se estará presentando este sábado 19 a las 21 hs. en el Canal 23 en el programa "Su fuera como Ayer" conducido por la Sra. Liliana Maturano ("Tormenta") y por el señor Daniel San Luis y con repetición el domingo 20 a las 22 hs. cantando demos de su 10 CD titulado: Los Sueños del Cantor" que en unas semanas mas estará en todas las disquerías del país. v.19.8. VECINA SOLIDARIA Les informo a nuestros amigos y vecinos que a pesar de mis problemas de salud sigo ayudando a quienes lo necesitan. Necesitamos ropa y calzado de grandes, estufa, secarropa (para una señora discapacitada que esta en silla de ruedas y vive muy precariamente) y todo lo que sea para ayudar. Además se necesita remedios: Losacor 50 mg y Atenolol 25 mg. LLamar al 441101 / 15-574004. Elsa B. de Correa. v.20.8. PEDIDO SOLIDARIO Nuestro querido Daniel "Tamba" necesita urgente si alguien puede hacerle una donacion de una cama y un colchon. Llamar al 3489-15-345982. v.20.8. CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE CAMPANA Moreno 364. Tel. 422255 ALMUERZO - BAILE DIA DEL JUBILADO Los invitamos a socios/as y amigos/as de nuestro Centro al Almuerzo-Baile del día 10 DE SEPTIEMBRE a las 12:30hs en las instalaciones de nuestro centro ( Moreno 364). VALOR $ 400 . (incluye entrada-plato principal y bebida libre) Adquiéralas en la secretaria de nuestro Centro de lunes a viernes de 9 a 12 y de 14 a 17hs. V.4.9. EXTRAVIO DE DOCUMENTACION Se extravio documentacion a nombre de SABINA FARA en cercanias al Club Ciudad de Campana. Si alguien lo encontro por favor traerlos a la redaccion de este diario Rocca 161. Gracias. v.20.8. Secretaría de Asuntos Docentes Se informa que se encuentra alojado en la página web y en el blog de este organismo el siguiente comunicado para su conocimiento y notificación: Comunicado Nº 23772017 Inscripción Listados 108 A y 108 B - Superior y Artística Terciaria A y B - Listados FinEs 1 Y 2. v.20.8. PERRITO HALLADO Se ha encontrado perrito raza pequeña aproximadamente de 1 año. Color negro. En la zona de Sívori y berutti. Llamar al 15-547088. v.20.8. EXTRAVIO Se ha extraviado documentacion y carnets de o. social en Chiclana esq. Mitre a nombre de MARIA FLORENCIA GUASCONI y MILENA Y EVA L'LUILLIER. Por favor si lo ha encontrado traer a la redacción de este diario Rocca 161. v.25.8. A.B.A. CONVOCATORIA La Asociación Bienestar Animal ONG matrícula 44082, convoca por este medio a todos sus socios a la Asamblea General ordinaria que se llevará a cabo el día 22/8 a las 19 hs. en la sede social de Campana a fin de considerar el siguiente temario u orden del día. 1-Elección de la Comisión Directiva y Comisión revisora de cuentas. 2-Consideración de la Memoria y Balance, Gastos y Recursos e informe de la Comisión revisora de Cuentas del ejercicio anterior. v.21.8. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 19 de agosto a partir de las 22 hs, llegan en vivo NICO MATTIOLI y EUGENIA QUEVEDO. Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención: entrada general: $ 50 hasta las 23 hs. (solo mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!!