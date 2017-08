Cumpleaños

DOMINGO 20 DE AGOSTO DE 2017

PERRITO HALLADO Se ha encontrado perrito raza pequeña aproximadamente de 1 año. Color negro. En la zona de Sívori y berutti. Llamar al 15-547088. v.20.8. EXTRAVIO Se ha extraviado documentacion y carnets de o. social en Chiclana esq. Mitre a nombre de MARIA FLORENCIA GUASCONI y MILENA Y EVA L'LUILLIER. Por favor si lo ha encontrado traer a la redacción de este diario Rocca 161. v.25.8. QUE ES EL TDAH? Es un trastorno por Déficit de atención e Hiperactividad, trastorno neurobiológico de carácter crónico, sintomáticamente evolutivo y de probable transmisión genética que afecta entre un 5 y un 10 % de la población infantil. Necesitamos difundir todo lo relativo a este tema tan importante por eso convocamos a todos este LUNES 21/8 desde las 14 en la PLAZA E. COSTA. Allí vamos a estar con Claudia Giuppone y Dario Monterrosa para explicarle a la gente el objetivo de esta difusión que es lograr la LEY NACIONAL. v.20.8. FRASE DEL DIA Razonar: sopesar probabilidades en la balanza del deseo. Ambrose Bierce (1842-1914) Escritor estadounidense. EXTRAVIO DE DOCUMENTACION Se extravio documentacion a nombre de SABINA FARA en cercanias al Club Ciudad de Campana. Si alguien lo encontro por favor traerlos a la redaccion de este diario Rocca 161. Gracias. v.20.8. CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE CAMPANA Moreno 364. Tel. 422255 ALMUERZO - BAILE DIA DEL JUBILADO Los invitamos a socios/as y amigos/as de nuestro Centro al Almuerzo-Baile del día 10 DE SEPTIEMBRE a las 12:30hs en las instalaciones de nuestro centro ( Moreno 364). VALOR $ 400 . (incluye entrada-plato principal y bebida libre) Adquiéralas en la secretaria de nuestro Centro de lunes a viernes de 9 a 12 y de 14 a 17hs. V.4.9. INVITACION MUESTRA HISTORICA EN HOMENAJE A NUESTRA ESCUELA A los efectos de exponer objetos significativos y representativos de estos últimos 100 años de la historia de la ESCUELA NORMAL DR. EDUARDO COSTA de CAMPANA y de la ciudad que la vió nacer y crecer, los próximos días viernes 25, sábado 26 y domingo 27 de agosto, en el horario de 14 a 19 permanecerá abierta la casa del recordado Profesor EZIO MOLLO. La cita es en Alte. Brown 238 Campana. Entrada Libre y gratuita. DR. DIEGO SALA GRACIAS... Por el gran médico y excepcional Ser Humano que has demostrado ser. Por tanta dedicación, compromiso y profesionalismo que tuviste con tu paciente JORGE IPARRAGUIRRE, hasta el último momento de su vida. ---- CLUB 17 UNIDOS Sívori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este domingo 20 de agosto víspera de feriado a partir de las 22 hs, llega desde Santa fe: URIEL LOZANO EN VIVO!! Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntpos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. servicio de beuffet. Atención: entrada general gratis, gratis, gratis hasta la 0.30 hs. (Solo mayores de 18 años). Te lo vas a perder!! v.20.8. HOY BAILAMOS EN SAN LORENZO Esta noche a partir de las 21.30 hs bailamos en SANLORENZO: Sensacional actuación de LOS CUMBIEROS DE STA FE (en vivo) La "SUPER SUPER" TROPICAL BARRIENTOS y EL CHINO Y LA SONORA. Las damas entran gratis hasta las 23.30 hs. Aprovecha el feriado veni a San Lorenzo. v.20.8. CUMPLEAÑOS SOLE! MUY FELIZ CUMPLE!!! L.A.D.