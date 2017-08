MIERCOLES 23 DE AGOSTO DE 2017

Cumpleaños

FRASE DEL DIA El fin del terrorismo no es solamente matar ciegamente, sino lanzar un mensaje para desestabilizar al enemigo. Umberto Eco (1932-2016) Escritor italiano. AUGURIOS CUMPLEAÑOS NELDA FISCHER Hago llegar mis sinceros augurios de paz y bendición a Nelda Fischer. Que siempre el esfuerzo y la valentía sigan siendo sus aliados. Mi respetuoso saludo a Nelda y flía. Patricia Shuster hermana en la fe judeo mesiánica. LA EP Nº 12 Y EP Nº 7 AGRADECE A sus auxiliares Sras: Miño - Auce Lucía - Betty Cabaña -María Rosa Molina-Any Tonello - Jimena por la colaboracion que han tenido en hacer firmar las planillas para el viaje a Tecnópolis realizado ayer por las dos escuelas, los equipos directivos estan sumamente agradecidos porlo realizado. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 26 de agosto a partir de las 22 hs., llegan desde Santa Fe; los mas pedidos, los mas ovacionados, ellos se ganaron el cariño de la gente; el estelar show en vivo de "LOS LIRIOS DE SANTA FE". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. servicio de buffet. Atención: sólo 500 entradas anticipadas en Radio Exito 94.5 Sivori y Moreno Campana jueves y viernes de 18 a 21 hs y en Zárate FM 93.9 sarmiento 365 de lunes a viernes de 8 a 13 hs. (Solo ayores de 18 años). te lo vas a perder!! v.26.8. CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS Este sábado comienza un nuevo curso de Primeros Auxilios + RCP (con duración de 30 horas). El mismo está destinado a docentes, deportistas, operarios, miembros de las fuerzas de seguridad y a todo vecino que desee aprender a actuar ante una emergencia en la calle, el trabajo o el hogar. Las clases tendrán lugar los días sábados de 14.00 a 18.00 e inician el 26 de agosto. Se entrega certificado de aprobación. Ademas se encuentra abierta la prescripción para un Curso de Reanimación Cardiopulmonar (RCP, de 4 horas), con fecha a confirmarse. Para más información o inscribirse dirigirse a nuestra Filial de calle Rawson 344, casi esquina Mitre, los lunes y miércoles de 10 a 11.30 y los viernes de 17 a 19. Teléfono 03489-468866. v.26.8. SE PERDIO CIRO HAY RECOMPENSA!! Se perdió por Spívori y Sarmiento el sábado 19(7 a la noche. Llamar al 3489-320653 (GIAN). v.27.8. EXTRAVIO Se ha extraviado documentacion y carnets de o. social en Chiclana esq. Mitre a nombre de MARIA FLORENCIA GUASCONI y MILENA Y EVA L'LUILLIER. Por favor si lo ha encontrado traer a la redacción de este diario Rocca 161. v.25.8. FM 92.3 RADIO DALE "EL CAMPANAZO DE HUGO" Sabados de 11 a 13 hs www.radiodale.net Tangos-Milongas-Vals. Osvaldo Pugliese-Astor Piazolla, otros interpretes del tango y "El Rinconcito del Folklore". Conductor: Hugo Del Teso. v.31.8.