Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



JUEVES 24 DE AGOSTO DE 2017 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) CUMPLEAÑOS 24.8.2017 FRANCESCA ABRIL CARBALLO En este día tan especial no hay palabra para describir la alegría que nos diste con tu llegada a nuestras vidas. Te queremos desear muy Felíz Primer Añito. Te queremos mucho mucho Tu bisabuelo Carrizo, Abuelo Javier, Abuela Claudia, Tía Agustina, Tía Micaela, Tío José... GRAN FESTIVAL SOLIDARIO A beneficio de Madres Unidas de Campana 27 de Agosto 12 hs Soc. de Fomento Bº del Pino Habrá servicio de bufet, cosas ricas, sorteos y artistas varios! Los esperamos!! Valor entrada $ 100. Grupos que colaboran: Eduardo Cacho Farías. Chimichurri Vieja. Peña Emanuel y sus Bombos. Otra Pasion. Claudia Giupone y su Ballet. Grupo Camel. Los Abuelos del Folklore. Yoyo Avalos. sorteos con el número de la entrada. FRASE DEL DIA "Lo que no comprendemos no lo poseemos." Goethe (1749-1832) Poeta y dramaturgo alemán. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 26 de agosto a partir de las 22 hs., llegan desde Santa Fe; los mas pedidos, los mas ovacionados, ellos se ganaron el cariño de la gente; el estelar show en vivo de "LOS LIRIOS DE SANTA FE". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. servicio de buffet. Atención: sólo 500 entradas anticipadas en Radio Exito 94.5 Sivori y Moreno Campana jueves y viernes de 18 a 21 hs y en Zárate FM 93.9 sarmiento 365 de lunes a viernes de 8 a 13 hs. (Solo ayores de 18 años). te lo vas a perder!! v.26.8. ASOCIACION BIENESTAR ANIMAL FUNDACO CASTRACION Y ESTERILIZACION DE PERROS Y GATOS DOMINGO 27 DE AGOSTO Desde el miercoles 23 al sábado 26 seguiremos dando turnos para la campaña de castración y esterilización. Al llamar se informará lugar. Llamar de 12 a 17 hs al 3489-15-323899 y de 17 a 20 hs al 3489-15-429210. Ojalá mucha gente lleve la callejera de su cuadra!!!! v.26.8. EXTRAVIO Se ha extraviado documentacion y carnets de o. social en Chiclana esq. Mitre a nombre de MARIA FLORENCIA GUASCONI y MILENA Y EVA L'LUILLIER. Por favor si lo ha encontrado traer a la redacción de este diario Rocca 161. v.25.8. FM 92.3 RADIO DALE "EL CAMPANAZO DE HUGO" Sabados de 11 a 13 hs www.radiodale.net Tangos-Milongas-Vals. Osvaldo Pugliese-Astor Piazolla, otros interpretes del tango y "El Rinconcito del Folklore". Conductor: Hugo Del Teso. v.31.8. DIAGNOSTICO PSICOPEDAGOGICO El ISFDyT 15 recuerda a la población que se encuentra abierta la inscripción gratuita para el diagnóstico de problemas de aprendizaje. Horario de inscripción telefónica y/o personal: lunes a viernes de 8 a 12 hs. Tel. 3489-422931. v.31.8. EXTRAVIO Agradeceré devolución de documentación extraviada en el Barrio Bco. a nombrte de MARTHA CAZENAVE Provincia el viernes pasado. Quien lo haya encontrado traerlo a la redacción de este diario Rocca 161. Gracias. v.27.8. PROBLEMAS CON DROGAS? TE PODEMOS AYUDAR! N.A. Narcóticos Anónimos Gratuito y Confidencial Direccion:Verdi y Luis Costa. Horario: martes y jueves de 20 a 22 hs. Domingos: 19 a 21 hs. Grupo Date Una Oportunidad Campana. V.31.8. ----- Pág. siguiente (2/3)