SABADO 26 DE AGOSTO DE 2017

Pág. siguiente (2/3) ANIVERSARIO DE CASADOS ZULMA y LUIS 27.8.17 Estamos cumpliendo 54 años de casados. Quien lo diría no! Con dos hijos Luis y Myriam, cinco nietos, seis bisnietos y dos nietos postizos. CIRO DANIEL Hoy hace 1 año que llegaste a nuestras vidas para cambiarlas por completo, uno de los momentos más difíciles para nosotros y entre tanta tristeza llegaste para darnos luz con una mezcla de sentimientos. Hoy te miramos y es increíble lo que creciste, cada día más vivo, mas hermoso, sano y más parecido a tu papá. Hoy a un año de tu llegada te deseamos un muy felíz cumpleaños mi bebé chiquito. Desde el cielo tu papá te ilumina y estará siempre a tu lado Dios te bendiga. Te amamos con el alma, tu abuela Dora, tu tía Mili y tu tío Manuel. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 26 de agosto a partir de las 22 hs., llegan desde Santa Fe; los mas pedidos, los mas ovacionados, ellos se ganaron el cariño de la gente; el estelar show en vivo de "LOS LIRIOS DE SANTA FE". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. servicio de buffet. Atención: sólo 500 entradas anticipadas en Radio Exito 94.5 Sivori y Moreno Campana jueves y viernes de 18 a 21 hs y en Zárate FM 93.9 sarmiento 365 de lunes a viernes de 8 a 13 hs. (Solo ayores de 18 años). te lo vas a perder!! v.26.8. MI NOMBRE ES AMBAR Me perdí el 2/8, en el barrio Santa Florentina, mi familia me extraña mucho y dan $3000, a quien me devuelva a mi hogar. Por favor pedimos a quien la tenga que recapacite y nos la devuelva es una integrante mas de nuestra familia. Llamar al 3489 629579 / 3489 558284 O si te encariñaste te prometemos comprarte un caniche pero por favor devuelvanla, ella nos debe extrañar tanto como nosotros a ella. Gracias... FRASE DEL DIA "La política es el campo de trabajo para ciertos cerebros mediocres." Friedrich Nietzsche (1844-1900) Filosofo alemán. BALI EN ADOPCION RESPONSABLE! Esta galgui-trucha barbincha tiene alrededor de 4 años y está castrada. Fue rescatada en Córdoba (Vicuña Mackenna) atropellada por un auto. Cuando la vimos en la ruta tirada no dudamos y la levantamos (a ella y a su amiga que no estaba lastimada pero no se separaba de su lado).Ni bienllegamos a Zárate le hicimos radiografías y además de tener fractura de cadera tenía tres balinasos en la zona trasera (así le pusimos Bali). Fue operada de la cadera, y a pesar de la rehabilitación quedó renga.No necesita ninguna atención especial, más que muchas caricias!!! Ayudemos a que encuentre una familia que la ame!! 011-15-58290033. v.27.8. MARIXA EN ADOPCION RESPONSABLE!!!! Esta cruza de vaca con terrier tiene aproximadamente 3 años y está castrada. Lo más fuiel que existe!! Marixa fue rescatada en Córdoba. Su compañera Balñi había sido atropellada en la ruta y ella no se movió de su lado a pesar de los autos. Sin dudar la cargamos a las dos en el auto y las trajimos para Zárate! Además de dulce es Super Simpática!! Cada vez que uno le habla sonríe!! 011-15-58290033. v.27.8. PEDIDO SOLIDARIO Nuestro querido Daniel "Tamba" necesita urgente si alguien puede hacerle una donacion de una cama y un colchon. Llamar al 3489-15-345982. v.20.8. VECINA SOLIDARIA Les informo a nuestros amigos y vecinos que a pesar de mis problemas de salud sigo ayudando a quienes lo necesitan. Necesitamos ropa y calzado de grandes, estufa, secarropa (para una señora discapacitada que esta en silla de ruedas y vive muy precariamente) y todo lo que sea para ayudar. Además se necesita remedios: Losacor 50 mg y Atenolol 25 mg. LLamar al 441101 / 15-574004. Elsa B. de Correa. v.20.8. EXTRAVIO Agradeceré devolución de documentación a nombre de MARTHA CAZENAVE el viernes pasado en el Barrio Banco Provincia. Quien lo haya encontrado llamar al 423140 o traer Rocca 161 Campana. V.27.8. BAILAMOS EN SAN LORENZO Este domingo seguimos bailando en Club San Lorenzo con Santos y su Combo por primera vez en San Lorenzo (Campana). Toda la noche. Te esperamos este domingo. Próximamente en San Lorenzo: Los Majestuosos del Chamamé y Los de Barbacera. Imperdible! A partir de las 21.30 hs. v.27.8. FM 92.3 RADIO DALE "EL CAMPANAZO DE HUGO" Sabados de 11 a 13 hs www.radiodale.net Tangos-Milongas-Vals. Osvaldo Pugliese-Astor Piazolla, otros interpretes del tango y "El Rinconcito del Folklore". Conductor: Hugo Del Teso. v.31.8. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 10 - 15,30 Hs Orga: Ballet Eluney Este domingo 10 de septiembre se realizara la tradicional loteria familiar del ballet Eluney en el Club estrella del Este , Sivori 250 , donde con solo $ 130,00 se puede ganar mas de 5500 pesos en efectivo , ademas en la octava vuelta puede ganarse 3000 pesos. Entradas en venta en Jean Jaures 767, Bailarines del Ballet, Club o llame al 15 570418. Solo ingresa 1 persona x entrada. Participe, colabore y gane. v.10.9. GRAN FESTIVAL SOLIDARIO A beneficio de Madres Unidas de Campana 27 de Agosto 12 hs Soc. de Fomento Bº del Pino Habrá servicio de bufet, cosas ricas, sorteos y artistas varios! Los esperamos!! Valor entrada $ 100. Grupos que colaboran: Eduardo Cacho Farías. Chimichurri Vieja. Peña Emanuel y sus Bombos. Otra Pasion. Claudia Giupone y su Ballet. Grupo Camel. Los Abuelos del Folklore. Yoyo Avalos. sorteos con el número de la entrada. CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS Este sábado comienza un nuevo curso de Primeros Auxilios + RCP (con duración de 30 horas). El mismo está destinado a docentes, deportistas, operarios, miembros de las fuerzas de seguridad y a todo vecino que desee aprender a actuar ante una emergencia en la calle, el trabajo o el hogar. Las clases tendrán lugar los días sábados de 14.00 a 18.00 e inician el 26 de agosto. Se entrega certificado de aprobación. Ademas se encuentra abierta la prescripción para un Curso de Reanimación Cardiopulmonar (RCP, de 4 horas), con fecha a confirmarse. Para más información o inscribirse dirigirse a nuestra Filial de calle Rawson 344, casi esquina Mitre, los lunes y miércoles de 10 a 11.30 y los viernes de 17 a 19. Teléfono 03489-468866. v.26.8.