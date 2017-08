Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



DOMINGO 27 DE AGOSTO DE 2017 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) GRAN FESTIVAL SOLIDARIO A beneficio de Madres Unidas de Campana 27 de Agosto 12 hs Soc. de Fomento Bº del Pino Habrá servicio de bufet, cosas ricas, sorteos y artistas varios! Los esperamos!! Valor entrada $ 100. Grupos que colaboran: Eduardo Cacho Farías. Chimichurri Vieja. Peña Emanuel y sus Bombos. Otra Pasion. Claudia Giupone y su Ballet. Grupo Camel. Los Abuelos del Folklore. Yoyo Avalos. sorteos con el número de la entrada. JUBILEO MATROMINIAL 2016 El sábado 19/8 pasamos una hermosa noche en la cena-Baile realizada en el Círculo Abruzzese, donde se vivió un clima muy ameno y divertido. Queremos agradecer a quienes colaboraron para que esto haya sido posible: Joyería Agua Marina-Peluquería Guapas-Lima Limon-Narrow-Lo que ellas quieren-Cortinados Lorena-Optica Santa Lucía-Panadería Como Pan Caliente. Asimismo agradecemos la participación de los Jubileos anteriores y de nuestros familiares y amigos. CENTRO ILUSION DE LA TERCERA EDAD Se informa a los beneficiarios de programa pro bienestar de pami que el bolso sera entregado el dia 29 de agosto traer fotocopias del recibo de sueldo y original como siempre ilusion a la mañana ex corazones a la tarde. Por favor traer bolsas. V.29.8. ANIVERSARIO DE CASADOS ZULMA y LUIS 27.8.17 Estamos cumpliendo 54 años de casados. Quien lo diría no! Con dos hijos Luis y Myriam, cinco nietos, seis bisnietos y dos nietos postizos. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 10 - 15,30 Hs Orga: Ballet Eluney Este domingo 10 de septiembre se realizara la tradicional loteria familiar del ballet Eluney en el Club estrella del Este , Sivori 250 , donde con solo $ 130,00 se puede ganar mas de 5500 pesos en efectivo , ademas en la octava vuelta puede ganarse 3000 pesos. Entradas en venta en Jean Jaures 767, Bailarines del Ballet, Club o llame al 15 570418. Solo ingresa 1 persona x entrada. Participe, colabore y gane. v.10.9. BAILAMOS EN SAN LORENZO Este domingo seguimos bailando en Club San Lorenzo con Santos y su Combo por primera vez en San Lorenzo (Campana). Toda la noche. Te esperamos este domingo. Próximamente en San Lorenzo: Los Majestuosos del Chamamé y Los de Barbacera. Imperdible! A partir de las 21.30 hs. v.27.8. FRASE DEL DIA "Quien en nombre de la libertad renuncia a ser el que tiene que ser, ya se ha matado en vida: es un suicida en pie. Su existencia consistirá en una perpetua fuga de la única realidad que podía ser." José Ortega y Gasset (1883-1955) Filósofo y ensayista español. VECINA SOLIDARIA Les informo a nuestros amigos y vecinos que a pesar de mis problemas de salud sigo ayudando a quienes lo necesitan. Necesitamos ropa y calzado de grandes, estufa, secarropa (para una señora discapacitada que esta en silla de ruedas y vive muy precariamente) y todo lo que sea para ayudar. Además se necesita remedios: Losacor 50 mg y Atenolol 25 mg. LLamar al 441101 / 15-574004. O alcanzar su donación a Giobellini 904 Bº Lubo. Elsa B. de Correa. v.31.8. BALI EN ADOPCION RESPONSABLE! Esta galgui-trucha barbincha tiene alrededor de 4 años y está castrada. Fue rescatada en Córdoba (Vicuña Mackenna) atropellada por un auto. Cuando la vimos en la ruta tirada no dudamos y la levantamos (a ella y a su amiga que no estaba lastimada pero no se separaba de su lado).Ni bienllegamos a Zárate le hicimos radiografías y además de tener fractura de cadera tenía tres balinasos en la zona trasera (así le pusimos Bali). Fue operada de la cadera, y a pesar de la rehabilitación quedó renga.No necesita ninguna atención especial, más que muchas caricias!!! Ayudemos a que encuentre una familia que la ame!! 011-15-58290033. v.27.8. EXTRAVIO Agradeceré devolución de documentación a nombre de MARTHA CAZENAVE el viernes pasado en el Barrio Banco Provincia. Quien lo haya encontrado llamar al 423140 o traer Rocca 161 Campana. V.27.8. ASOCIACION BIENESTAR ANIMAL FUNDACO CASTRACION Y ESTERILIZACION DE PERROS Y GATOS DOMINGO 27 DE AGOSTO Desde el miercoles 23 al sábado 26 seguiremos dando turnos para la campaña de castración y esterilización. Al llamar se informará lugar. Llamar de 12 a 17 hs al 3489-15-323899 y de 17 a 20 hs al 3489-15-429210. Ojalá mucha gente lleve la callejera de su cuadra!!!! v.26.8. MARIXA EN ADOPCION RESPONSABLE!!!! Esta cruza de vaca con terrier tiene aproximadamente 3 años y está castrada. Lo más fuiel que existe!! Marixa fue rescatada en Córdoba. Su compañera Balñi había sido atropellada en la ruta y ella no se movió de su lado a pesar de los autos. Sin dudar la cargamos a las dos en el auto y las trajimos para Zárate! Además de dulce es Super Simpática!! Cada vez que uno le habla sonríe!! 011-15-58290033. v.27.8. PEDIDO SOLIDARIO Nuestro querido Daniel "Tamba" necesita urgente si alguien puede hacerle una donacion de una cama y un colchon. Llamar al 3489-15-345982. v.20.8. VECINA SOLIDARIA Les informo a nuestros amigos y vecinos que a pesar de mis problemas de salud sigo ayudando a quienes lo necesitan. Necesitamos ropa y calzado de grandes, estufa, secarropa (para una señora discapacitada que esta en silla de ruedas y vive muy precariamente) y todo lo que sea para ayudar. Además se necesita remedios: Losacor 50 mg y Atenolol 25 mg. LLamar al 441101 / 15-574004. Elsa B. de Correa. v.29.8. ---- Pág. siguiente (2/3)