MARTES 29 DE AGOSTO DE 2017

FELIZ CUMPLEAÑOS Nº 13 PRISCILA MAYLEN PEREZ 29.8.2017 Querida hija hoy estás cumpliendo tus hermosos 13 años . Cómo pasó el tiempo tan rápido, ya sos toda una gran señorita. Te quiero mucho sabes que podes contar conmigo para lo que sea aunque a veces ande mal o triste vos sabes que son por cosas que me han pasado en este año pero nunca te olvides que yo soy tu mamá a quien podes contarle tus cosas. Te deseo lo mejor mi Pri sos mi hija mi todo nunca cambies tu forma de ser. Se feliz hoy y siempre disfrutá tu cumple junto a tus amigos y aquellas personas que realmente te quieren. Tus papis: María Rosa, Marcelo Perez, hermano Joni, cuñada Brenda, sobrina Maia y Lalo. Felices 13 años mi Pri. AGRADECIMIENTO ESCUELA ESPECIAL Nº 501 La Asociación Cooperadora quiere agradecer a todos los comerciantes y a personas que siempre nos tienen una mano para que nuestros niños hayan tenido en el Día del Niño una merienda muy especial. Mil gracias a todos y que Dios los bendiga. EP Nº 29. AGRADECIMIENTO El Equipo de Conducción, Personal Docente y Comunidad Educativa de la E.P Nº29" Héroes de Malvinas" del Bº Lubo, agradecen a la MURGA ALMARI, MURGA CARUMBE y RASTREANDO ALEGRÍA , por su participación desinteresada en los festejos del Día del Niño en el turno mañana. Con su compromiso y entusiasmo supieron encarnar el espíritu de la infancia y dar en el patio de nuestra institución un fresco aire de alegría a una jornada tan especial para nuestros niños. AGRADECIMIENTO Por este medio quiero hacer llegar mi más sincero agradecimiento a la Sra. Elida Mollo y la Sra. Florencia Rossiter por permitirme exhibir parte de mi colección de juguetes antiguos, en la muestra que se llevó a cabo el pasado fin de semana en la casa del Profesor Ezio Mollo, con motivo de los festejos programados por el Centenario de la querida Escuela Normal. La misma tuvo un éxito extraordinario, por la gran concurrencia de público. Gracias por el apoyo y ayuda a la gente de Campana que aportó datos y material para que este evento se luzca. Hugo F. Coletta CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 2 de setiembre a partir de las 22 hs llega desde Santa Fe la Diosa "DALILA". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "Baile de ola Famnilia". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención: entradas anticipadas en Radio ëxito 94.5 Sivori y Moreno, Campana jueves y viernes de 18 a 21 hs y en Zárate, FM 93.9 Sarmiento 365 de lunes a viernes de 8 a 13 hs. (solo mayores de 18 años). Te lo vas a perder!! v.2.9. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este domingo 3 de setiembre a partir de las 22 hs, llega en vivo desde Santa Fe la voz "SERGIO TORRES" y los dueños del swing. Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención: entrada general, gratis, gratis, gratis hasta la 0.30 hs. (Solo mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!! MI NOMBRE ES AMBAR Me perdí el 2/8, en el barrio Santa Florentina, mi familia me extraña mucho y dan $3000, a quien me devuelva a mi hogar. Por favor pedimos a quien la tenga que recapacite y nos la devuelva es una integrante mas de nuestra familia. Llamar al 3489 629579 / 3489 558284 O si te encariñaste te prometemos comprarte un caniche pero por favor devuelvanla, ella nos debe extrañar tanto como nosotros a ella. Gracias... FRASE DEL DIA Permítanos hablar, aunque mostremos todos nuestros defectos y debilidades: porque ser consciente de ello y no esconderlo es una señal de fortaleza. Herman Melville (1819-1891) Escritor estadounidense. WILLY BERMUDEZ EN LA ESCUELA DE ARTE Pintruras, esculturas, canciones y rock con NORA DOVA y ESCULAPIO POWER TRIO VIERNES 1º DE SETIEMBRE 18.30 HS Arenales y Bertolini Campana Entrada Libre PEDIDO SOLIDARIO Nuestro querido Daniel "Tamba" necesita urgente si alguien puede hacerle una donacion de una cama y un colchon. Llamar al 3489-15-345982. v.20.8. VECINA SOLIDARIA Les informo a nuestros amigos y vecinos que a pesar de mis problemas de salud sigo ayudando a quienes lo necesitan. Necesitamos ropa y calzado de grandes, estufa, secarropa (para una señora discapacitada que esta en silla de ruedas y vive muy precariamente) y todo lo que sea para ayudar. Además se necesita remedios: Losacor 50 mg y Atenolol 25 mg. LLamar al 441101 / 15-574004. Elsa B. de Correa. v.29.8.