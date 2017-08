MIERCOLES 30 DE AGOSTO DE 2017

Cumpleaños

Pág. siguiente (2/3) BIBLIOTECA POPULAR NORA BOMBELLI SEMINARIO Introducción a la Psicología Social Una nueva investigación acerca de los procesos de interacción entre los sujetos, los grupos, las instituciones, la organización social. Comienza en Octubre. Informes e inscripción: Ruta 6 Km 192.3 Campana frente Bº Los Pioneros Tel: 3489-461950 ESCUELA NORMAL Caminando de esta manera se llega mejor a los 100. Ser parte de "la Normal" no significa solamente haber pasado por sus aulas. La muestra que se llevó a cabo en la vivienda que supo habitar el Profesor Ezio Mollo, así lo demostró. En la misma, además de ser exhibidos documentación bibliográfica y fotográfica de NUESTRA ESCUELA pudimos admirar también,desde una colección de juguetes, mobiliario hasta vestimenta relacionados al período desde la creación de la escuela (1917) hasta la actualidad. Por la posibilidad de "revivir aquellos buenos tiempos" y por ser otro motivo más para reencontrarnos, agradecemos a quienes hicieron posible esta muestra: Hugo Coletta, Patricio Sartor, Elida Mollo y Florencia Rossiter. Ex docentes y ex alumnos de la ENEC CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 2 de setiembre a partir de las 22 hs llega desde Santa Fe la Diosa "DALILA". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "Baile de ola Famnilia". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención: entradas anticipadas en Radio ëxito 94.5 Sivori y Moreno, Campana jueves y viernes de 18 a 21 hs y en Zárate, FM 93.9 Sarmiento 365 de lunes a viernes de 8 a 13 hs. (solo mayores de 18 años). Te lo vas a perder!! v.2.9. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este domingo 3 de setiembre a partir de las 22 hs, llega en vivo desde Santa Fe la voz "SERGIO TORRES" y los dueños del swing. Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención: entrada general, gratis, gratis, gratis hasta la 0.30 hs. (Solo mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!! v.3.9. AGRADECIMIENTO Quiero agradecerles a LUIS y RONCI de la HELADERIA REAL y a todos mis compañeros por haberme cubierto los días que me dieron para hacer el viaje con los ex soldados Clase 63 a Rio Turbio, Santa Cruz. Pasé 5 días inolvidables. Gracias HELADERIA REAL. Aguante ESC. EXPL. CABALLERIA BLINDADA 11!!!! Atte: JULIO J. JUMILLA ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 10 - 15,30 Hs Orga: Ballet Eluney Este domingo 10 de septiembre se realizara la tradicional loteria familiar del ballet Eluney en el Club estrella del Este , Sivori 250 , donde con solo $ 130,00 se puede ganar mas de 5500 pesos en efectivo , ademas en la octava vuelta puede ganarse 3000 pesos. Entradas en venta en Jean Jaures 767, Bailarines del Ballet, Club o llame al 15 570418. Solo ingresa 1 persona x entrada. Participe, colabore y gane. v.10.9. VECINA SOLIDARIA Les informo a nuestros amigos y vecinos que a pesar de mis problemas de salud sigo ayudando a quienes lo necesitan. Necesitamos ropa y calzado de grandes, estufa, secarropa (para una señora discapacitada que esta en silla de ruedas y vive muy precariamente) y todo lo que sea para ayudar. Además se necesita remedios: Losacor 50 mg y Atenolol 25 mg. LLamar al 441101 / 15-574004. O alcanzar su donación a Giobellini 904 Bº Lubo. Elsa B. de Correa. v.31.8. FRASE DEL DIA Un hombre solo está siempre en mala compañía. Paul Valéry (1871-1945) Escritor francés. LOS CHICOS DE LAS ACACIAS AGRADECEN Por su colaboración por el día del niño a: Panadería Campana, Alejo Sarna (Real Sport), Rodbul, Carnicería Guille, La Era del Papel, Pato Arce, Crandon Resto Bar, Tango Sport, Outlet de marcas, Claudio El Sabanero, taxi Las Acacias, Kiosco La Chola, Minimercado de Leo, Hotel Plaza. AVERIGUACION DE PARADERO Para IPP caratulada Averiguación de Paradero del cual resulta DENUNCIANTE WANG YAWEI -CAUSANTE XU SHAOMIN con intervención de la UFI y Juicio Nº 2 de la ciudad de Campana solicito tenga a bien publicar en ese medio la imagen del causante XU SHAOMIN DNI 57.394.789 de 24 años, de 1,78 metros de altura aproximada, cabellos cortos, morocho,muy delgado, de unos 55 kilos, rasgos orientales, ojos oscuros, naríz común, labios finos, como particularidad posee un tatuaje en el pecho con el nombre de su madre FENG XIAMEI (así está tatuado), quien al momento de ausentarse vestía, la última que lo vió, es decir sábado a la madrugada, responde que llevaba puesto un pantalón de tela de color beige, zapatillas de un color similar, un cinto de color negro, marca Louis Buitton, una remera marca Lacoste de color blanca y una campera de color negra, no recuerda la marca y recuerda que posee un reloj de la marca Longines, de metal parecido en color y brillo, al oro, pero no es de oro. Sin problemas de salud. No posee red social. Se adjunta Fotografía del causante. Cuaquier información DDI 25 de Mayo 659 entre Colón y Moreno o llamar al 3489-438216/217/218. V.3.9. AVERIGUACION DE PARADERO En IPP caratulada "Averiguación de Paradero", denunciante HOURIET HILDA CLAUDIA progenitora de MATIAS MANUEL COBREROS con intervención de la UFI y Juicio Nº 2 de Campana del Departameno Judicial Zárate-Campana a cargo del Dr.Matías Ferreiros se solicita la colaboración de la población para dar con el paradero del causante MATIAS MANUEL COBREROS argentino de 17 años de edad, DNI Nº 42.627.314 quien resulta ser de contextura física robusto, de 1.70 mts de altura, de tez blanca, cabellos cortos negros, ojos marrones, sin seña particular, vestía al momento de retirarse campera de color verde claro, pantalón babucha negra zapatillas grises. El causante no se encuentra bajo tratamiento alguno y no toma medicación. PEDIDO SOLIDARIO Nuestro querido Daniel "Tamba" necesita urgente si alguien puede hacerle una donacion de una cama y un colchon. Llamar al 3489-15-345982. v.31.8. FM 92.3 RADIO DALE "EL CAMPANAZO DE HUGO" Sabados de 11 a 13 hs www.radiodale.net Tangos-Milongas-Vals. Osvaldo Pugliese-Astor Piazolla, otros interpretes del tango y "El Rinconcito del Folklore". Conductor: Hugo Del Teso. v.31.8.