VIERNES 1º DE SEPTIEMBRE DE 2017 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

SE BUSCA!!!! Se llama Poli. Es viejito y se desorientó una noche de tormenta. Es blanco y negro, y tiene la parte trasera del lomo pelada. Por favor quien lo vea o tenga, comunicarse al 03489-15451015/15617620. Hay una familia que lo espera y extraña!!! RECOMPENSAREMOS BUSCAMOS A PERLA !!! Se perdió el jueves 24 de agosto en Andres del Pino entre Castelli y Castilla (zona del Arco) Es una perra kurzhaar marrón chocolate. Tenía una capita polar rosada. Tiene 7 años y hay que operarla. Agradecemos información al: 15-581074 ESTE DOMINGO BAILAMOS EN SAN LORENZO Este domingo 3 recibimos el mes de la primavera en Club San Lorenzo a partir de las 21.30 bailamos con 3 grupos tropicales: desde Santa Fe La Banda del Toro Blanco (Más de 10 músicos en vivo), La Super Supere Tropical Barrientos y el Chino y la Sonora. Las damas entran gratis hasta las 23 hs. v.3.9. FRASE DEL DIA Yo no vivo de lo que el mundo piensa de mí, sino de lo que yo pienso de mí mismo. Jack London (1876-1916) Escritor y activista americano. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 10 - 15,30 Hs Orga: Ballet Eluney Este domingo 10 de septiembre se realizara la tradicional loteria familiar del ballet Eluney en el Club estrella del Este , Sivori 250 , donde con solo $ 130,00 se puede ganar mas de 5500 pesos en efectivo , ademas en la octava vuelta puede ganarse 3000 pesos. Entradas en venta en Jean Jaures 767, Bailarines del Ballet, Club o llame al 15 570418. Solo ingresa 1 persona x entrada. Participe, colabore y gane. v.10.9. WILLY BERMUDEZ EN LA ESCUELA DE ARTE Pintruras, esculturas, canciones y rock con NORA DOVA y ESCULAPIO POWER TRIO VIERNES 1º DE SETIEMBRE 18.30 HS Arenales y Bertolini Campana Entrada Libre. v.1.9. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 2 de setiembre a partir de las 22 hs llega desde Santa Fe la Diosa "DALILA". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "Baile de ola Famnilia". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención: entradas anticipadas en Radio ëxito 94.5 Sivori y Moreno, Campana jueves y viernes de 18 a 21 hs y en Zárate, FM 93.9 Sarmiento 365 de lunes a viernes de 8 a 13 hs. (solo mayores de 18 años). Te lo vas a perder!! v.2.9. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este domingo 3 de setiembre a partir de las 22 hs, llega en vivo desde Santa Fe la voz "SERGIO TORRES" y los dueños del swing. Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención: entrada general, gratis, gratis, gratis hasta la 0.30 hs. (Solo mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!!