SABADO 2 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Pág. siguiente (2/3) CARITAS PARROQUIA NTRA SRA. DEL CARMEN FERIA AMERICANA El viernes 8 de setiembre se realizará una Feria Americana enel horario de 15 a 17 (Se ruega traer bolsas). Con lo recaudado en las Ferias Americanas se ayuda a familias con necesidades,brindándoles alimentos, medicamenos, viáticos para atención médica y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros pues nos permiten realizar las ayudas mencionadas. Pueden hacere llegar sus colaboraciones a la Secretaría Parroquial Pueyrredón 989 Tel. 423574. Muchas. gracias!! v.8.9. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 10 - 15,30 Hs Orga: Ballet Eluney Este domingo 10 de septiembre se realizara la tradicional loteria familiar del ballet Eluney en el Club estrella del Este , Sivori 250 , donde con solo $ 130,00 se puede ganar mas de 5500 pesos en efectivo , ademas en la octava vuelta puede ganarse 3000 pesos. Entradas en venta en Jean Jaures 767, Bailarines del Ballet, Club o llame al 15 570418. Solo ingresa 1 persona x entrada. Participe, colabore y gane. v.10.9. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 2 de setiembre a partir de las 22 hs llega desde Santa Fe la Diosa "DALILA". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "Baile de ola Famnilia". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención: entradas anticipadas en Radio ëxito 94.5 Sivori y Moreno, Campana jueves y viernes de 18 a 21 hs y en Zárate, FM 93.9 Sarmiento 365 de lunes a viernes de 8 a 13 hs. (solo mayores de 18 años). Te lo vas a perder!! v.2.9. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este domingo 3 de setiembre a partir de las 22 hs, llega en vivo desde Santa Fe la voz "SERGIO TORRES" y los dueños del swing. Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención: entrada general, gratis, gratis, gratis hasta la 0.30 hs. (Solo mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!! v.3.9. FRASE DEL DIA Cada uno es tan infeliz como cree. Giacomo Leopardi (1798-1837) Poeta y erudito italiano. AGRADECIMIENTO La Sra. Presidenta de la Sociedad de Fomento del Bº "Las Praderas agradece al Sr. Intendente Sebastián Abella por la limpieza que hizo en nuestro Barrio, tambien a los maquinistas Eduardo Victor y Nicolás, también al Supervisor a cargo OsvaldoNuñez. A seguir trabajando por una ciudad más limpia. Sí se puede!! Juntos podemos hacerlo! Peralta Alejandra B. Pta. Soc. Fomento Barrio Las Praderas. VECINA SOLIDARIA Les informo a nuestros amigos y vecinos que a pesar de mis problemas de salud sigo ayudando a quienes lo necesitan. Necesitamos ropa y calzado de grandes, estufa, secarropa (para una señora discapacitada que esta en silla de ruedas y vive muy precariamente) y todo lo que sea para ayudar. Además se necesita remedios: Losacor 50 mg y Atenolol 25 mg. LLamar al 441101 / 15-574004. O alcanzar su donación a Giobellini 904 Bº Lubo. Elsa B. de Correa. v.10.9. PROBLEMAS CON DROGAS? TE PODEMOS AYUDAR! N.A. Narcóticos Anónimos Gratuito y Confidencial Direccion:Verdi y Luis Costa. Horario: martes y jueves de 20 a 22 hs. Domingos: 19 a 21 hs. Grupo Date Una Oportunidad Campana. V.30.9. HALLAZGO Se ha encontrado un llavero con 2 llaves en Pueyrredon casi Mitre. Su dueño puede pasar por la redacción de este diario: Rocca 161 Campana. v.3.9. EXTRAVIO Se extravió documentación (DNI, cedula verde, registro, etc.) zona centro, a nombre de CAVALLO MAXIMILIANO. Tel. 15-483959. Se recompensa su devolución. v.3.9. CUMPLEAÑOS 2.9.17 FELIZ CUMPLE LAURA!! 2.9.17 AGRADECIMIENTO A Sebastian Abella, al Sr. Pujol de la Comisaría, secretarios: Marcos Bongiovani, Martín Munitich Al Sec. Gral. Gustavo Rodriguez (SUPA Campana) brindando su ayuda para la organización del festejo por el Día del Niño en Las Heras 830 Centro. Al Sr Hugolini, de la Empresa Euroamérica, por la ayuda brindada con los trámites del pasaporte. A los comercios de Campana: El Papero, Panadería Ariel, Autoservicio El Pelu, carnicerías: Belén, Julián Bello, Estancias del Sur, David 2, Matías Santino, Diatris Miguel, los chicos del Lavadero Varela, carnicería Meyis Rocca, Almacén Olga, Fiambrería Don Jamón, Claudia Lemos y Parri Pollo. A Diego Lis (abogado), Fernandez Daniel, ATM, Toti y Foto JAV. A familiares, mi mujer, amigos y a la Iglesia profética del Pastor Pedro Iribarren y su mujer Erica Boyo de Iglesia Palabra de Vida. Estación de Servicio Amitrano. A la UOM y UOCRA. A Lidia del Gato Negro y a la gente de Tropicana por la atención. A "Miye" de Moto Star a los chicos del Taller Genaro Motos, al Banco Credicoop y a todos los que me ayudaron. Aprovecho tambien de agradecer a mis amigos privados de la libertad. A todos ellos agradezco su colaboración Arrua Ruben Osvaldo DNI 23500630 ---- Pág. siguiente (2/3)