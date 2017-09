Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



DOMINGO 3 DE SEPTIEMBRE DE 2017 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) MI NOMBRE ES AMBAR Me perdí el 2/8, en el barrio Santa Florentina, mi familia me extraña mucho y dan $3000, a quien me devuelva a mi hogar. Por favor pedimos a quien la tenga que recapacite y nos la devuelva es una integrante mas de nuestra familia. Llamar al 3489 629579 / 3489 558284 O si te encariñaste te prometemos comprarte un caniche pero por favor devuelvanla, ella nos debe extrañar tanto como nosotros a ella. Gracias... AGRADECIMIENTO En el día de ayer sábado 2 de septiembre el comedor "UNIDOS POR LOS NIÑOS" sito en la calle Rives 1527 del barrio La Josefa con la colaboración de la Peña "CAMPANA ES DE BOCA" realizaron un festejo por el día del niño, en donde más de 150 chicos compartieron unas hamburguesas, y por la tarde una chocolatada. También se les entregó una bolsita con golosinas y lo más importante que se les pudo dar un hermoso juguete a cada uno en su día. También se inauguró oficialmente el techo del comedor, que fue construído unos días antes. Por tal motivo queremos agradecerle a: AL SMATA (MESA DE MOVIMIENTO) por la donación de todos lo juguetes. A la SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO A CARGO DE MARCOS BONGIOVANNI. Por el aporte de todos los materiales para el armado del techo del comedor. A LAS FAMILIAS ROMERO Y LOPEZ DE ZARATE, por la donación de todas las bebidas. PRINCIPALMENTE AL COMEDOR "UNIDOS POR LOS NIÑOS" a cargo de la familia CUBILLAS Por aceptar la colaboración de todos los que formamos la Peña "CAMPANA ES DE BOCA". Y a todos los que colaboraron MUCHISIMAS GRACIAS!!! #SOMOS LA PEÑA CARITAS PARROQUIA NTRA SRA. DEL CARMEN FERIA AMERICANA El viernes 8 de setiembre se realizará una Feria Americana enel horario de 15 a 17 (Se ruega traer bolsas). Con lo recaudado en las Ferias Americanas se ayuda a familias con necesidades,brindándoles alimentos, medicamenos, viáticos para atención médica y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros pues nos permiten realizar las ayudas mencionadas. Pueden hacere llegar sus colaboraciones a la Secretaría Parroquial Pueyrredón 989 Tel. 423574. Muchas. gracias!! v.8.9. Entretenimiento Familiar Domingo 10 - 15,30 Hs Orga: Ballet Eluney Este domingo 10 de septiembre se realizara la tradicional loteria familiar del ballet Eluney en el Club estrella del Este , Sivori 250 , donde con solo $ 130,00 se puede ganar mas de 5500 pesos en efectivo , ademas en la octava vuelta puede ganarse 3000 pesos. Entradas en venta en Jean Jaures 767, Bailarines del Ballet, Club o llame al 15 570418. Solo ingresa 1 persona x entrada. Participe, colabore y gane. v.10.9. FRASE DEL DIA "Los mas pobres de entre los pobres son nuestros hermanos y hermanas". Madre Teresa de Calcuta PROBLEMAS CON DROGAS? TE PODEMOS AYUDAR! N.A. Narcóticos Anónimos Gratuito y Confidencial Direccion:Verdi y Luis Costa. Horario: martes y jueves de 20 a 22 hs. Domingos: 19 a 21 hs. Grupo Date Una Oportunidad Campana. V.30.9. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este domingo 3 de setiembre a partir de las 22 hs, llega en vivo desde Santa Fe la voz "SERGIO TORRES" y los dueños del swing. Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención: entrada general, gratis, gratis, gratis hasta la 0.30 hs. (Solo mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!! v.3.9. VECINA SOLIDARIA Les informo a nuestros amigos y vecinos que a pesar de mis problemas de salud sigo ayudando a quienes lo necesitan. Necesitamos ropa y calzado de grandes, estufa, secarropa (para una señora discapacitada que esta en silla de ruedas y vive muy precariamente) y todo lo que sea para ayudar. Además se necesita remedios: Losacor 50 mg y Atenolol 25 mg. LLamar al 441101 / 15-574004. O alcanzar su donación a Giobellini 904 Bº Lubo. Elsa B. de Correa. v.10.9. HALLAZGO Se ha encontrado un llavero con 2 llaves en Pueyrredon casi Mitre. Su dueño puede pasar por la redacción de este diario: Rocca 161 Campana. v.3.9. EXTRAVIO Se extravió documentación (DNI, cedula verde, registro, etc.) zona centro, a nombre de CAVALLO MAXIMILIANO. Tel. 15-483959. Se recompensa su devolución. v.3.9. HALLAZGO Se encontró credencial de OSDE en Av. Rocca a nombre de Matías y Agustin Fernandez. Retirarlas en Rocca 161 (Diario). v.5.9. ---- Pág. siguiente (2/3)