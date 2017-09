Cumpleaños

MARTES 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CARITAS PARROQUIA NTRA SRA. DEL CARMEN FERIA AMERICANA El viernes 8 de setiembre se realizará una Feria Americana enel horario de 15 a 17 (Se ruega traer bolsas). Con lo recaudado en las Ferias Americanas se ayuda a familias con necesidades,brindándoles alimentos, medicamenos, viáticos para atención médica y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros pues nos permiten realizar las ayudas mencionadas. Pueden hacere llegar sus colaboraciones a la Secretaría Parroquial Pueyrredón 989 Tel. 423574. Muchas. gracias!! v.8.9. FRASE DEL DIA "Quien sólo vive para sí, está muerto para los demás." Publio Siro (Siglo I AC-?) Poeta dramático romano. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 9 de setiembre a partir de las 22 hs, llega en vivo desde Santa Fe "GRUPO TRINIDAD". Venga bailar y a divertirse al único y ya tradicional "Baile de la Familia".Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención: entrada general $ 50 hasta las 00 hs. (Solo mayores de 18 años). te lo vas a perder!!! v.9.9. PROBLEMAS CON DROGAS? TE PODEMOS AYUDAR! N.A. Narcóticos Anónimos Gratuito y Confidencial Direccion:Verdi y Luis Costa. Horario: martes y jueves de 20 a 22 hs. Domingos: 19 a 21 hs. Grupo Date Una Oportunidad Campana. V.30.9. HALLAZGO Se encontró credencial de OSDE en Av. Rocca a nombre de Matías y Agustin Fernandez. Retirarlas en Rocca 161 (Diario). v.5.9. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 10 - 15,30 Hs Orga: Ballet Eluney Este domingo 10 de septiembre se realizara la tradicional loteria familiar del ballet Eluney en el Club estrella del Este , Sivori 250 , donde con solo $ 130,00 se puede ganar mas de 5500 pesos en efectivo , ademas en la octava vuelta puede ganarse 3000 pesos. Entradas en venta en Jean Jaures 767, Bailarines del Ballet, Club o llame al 15 570418. Solo ingresa 1 persona x entrada. Participe, colabore y gane. v.10.9. VECINA SOLIDARIA Les informo a nuestros amigos y vecinos que a pesar de mis problemas de salud sigo ayudando a quienes lo necesitan. Necesitamos ropa y calzado de grandes, estufa, secarropa (para una señora discapacitada que esta en silla de ruedas y vive muy precariamente) y todo lo que sea para ayudar. Además se necesita remedios: Losacor 50 mg y Atenolol 25 mg. LLamar al 441101 / 15-574004. O alcanzar su donación a Giobellini 904 Bº Lubo. Elsa B. de Correa. v.10.9.