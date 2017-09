MIERCOLES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Cumpleaños

Pág. siguiente (2/3) Entretenimiento Familiar Domingo 10 - 15,30 Hs Orga: Ballet Eluney Este domingo 10 de septiembre se realizara la tradicional loteria familiar del ballet Eluney en el Club estrella del Este , Sivori 250 , donde con solo $ 130,00 se puede ganar mas de 5500 pesos en efectivo , ademas en la octava vuelta puede ganarse 3000 pesos. Entradas en venta en Jean Jaures 767, Bailarines del Ballet, Club o llame al 15 570418. Solo ingresa 1 persona x entrada. Participe, colabore y gane. v.10.9. AGRADECIMIENTO La familia MOLLO- ROSSITER desea expresar su agradecimiento a la Secretaria de Gabinete de la Municipalidad de Campana Licenciada Mariela Schvartz y a la Directora de Educación Profesora Milva López Pereyra quienes se hicieran presentes, portando el escudo heráldico de la ciudad, en la apertura de la muestra histórica que se desarrollara en homenaje al centenario de la Escuela Normal Dr. Eduardo Costa. Agradecen también la presencia en ese acto de las autoridades del emblemático establecimiento educativo, Profesoras Sandra Filippelli y Analía Ortiz, directora y vicedirectora de esa Unidad Académica. Una consideración particular al grupo de ex profesores y ex alumnos autoconvocados, promotores del acontecimiento. FRASE DEL DIA Quien sólo vive para sí, está muerto para los demás. Publio Siro (Siglo I AC-?) Poeta dramático romano. FM 92.3 RADIO DALE "EL CAMPANAZO DE HUGO" Sabados de 11 a 13 hs www.radiodale.net Tangos-Milongas-Vals. Osvaldo Pugliese-Astor Piazolla, otros interpretes del tango y "El Rinconcito del Folklore". Conductor: Hugo Del Teso. V.9.9. AVERIGUACION DE PARADERO En I:P:P: caratulada AVERIGUACION DE PARADERO denunciante OCHOA ZAIDA ESTEFANIA tía de la causante OCHOA SASHA NICOLE con intervención de la UFI y Juicio Nº 02 de Campana, del Departamento Judicial Zárate-Campana a cargo del Dr. Alejandro Irigoyen me dirijo a uds. a fi de solicitarle la colaboración de la población para dar con el paradero de la causante OCHOA SASHA NICOLE argentina, instruída, de 16 años de edad, DNI Nº 43.106.582, domiciliado en Colón Nº 610, Matheu Partido de Escobar, tel. 3489-15-522969, quien resulta ser de contextura física delgada, de aproximadamente 1.60 mts de altura, de tez blanca, cabellos cortos de color castaño oscuro. Que al momento de retirarse vestía pantalón de jeans de color azul, y una remera de mangas cortas y zapatillas de color gris, llevando consigo su DNI, desconociendo si llevaba dinero. Que el día 3/9/17 a las 10.52 hs se retiró de su domicilio y hasta el momento no ha regresado al mismo. Llamar a la Comisaria tel. 422534. V.9.9. VECINA SOLIDARIA Les informo a nuestros amigos y vecinos que a pesar de mis problemas de salud sigo ayudando a quienes lo necesitan. Necesitamos ropa y calzado de grandes, estufa, secarropa (para una señora discapacitada que esta en silla de ruedas y vive muy precariamente) y todo lo que sea para ayudar. Además se necesita remedios: Losacor 50 mg y Atenolol 25 mg. LLamar al 441101 / 15-574004. O alcanzar su donación a Giobellini 904 Bº Lubo. Elsa B. de Correa. v.10.9. HALLAZGO Se encontró credencial de OSDE en Av. Rocca a nombre de Matías y Agustin Fernandez. Retirarlas en Rocca 161 (Diario). v.6.9. CARITAS PARROQUIA NTRA SRA. DEL CARMEN FERIA AMERICANA El viernes 8 de setiembre se realizará una Feria Americana enel horario de 15 a 17 (Se ruega traer bolsas). Con lo recaudado en las Ferias Americanas se ayuda a familias con necesidades,brindándoles alimentos, medicamenos, viáticos para atención médica y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros pues nos permiten realizar las ayudas mencionadas. Pueden hacere llegar sus colaboraciones a la Secretaría Parroquial Pueyrredón 989 Tel. 423574. Muchas. gracias!! v.8.9. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 9 de setiembre a partir de las 22 hs, llega en vivo desde Santa Fe "GRUPO TRINIDAD". Venga bailar y a divertirse al único y ya tradicional "Baile de la Familia".Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención: entrada general $ 50 hasta las 00 hs. (Solo mayores de 18 años). te lo vas a perder!!! v.9.9. ----- Pág. siguiente (2/3)