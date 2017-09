SABADO 9 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Cumpleaños

FRASE DEL DIA Si la perfección no fuera quimérica, no tendría tanto éxito.Napoleón I (1769-1821) Napoleón Bonaparte. HALLAZGO Se ha encontrado en esquina del Banco Nación recibos de Seguro a nombre de Rodriguez Carlos. Su dueño puede pasar por la redacción de este Diario Rocca 161. Gracias. v.10.9. GLORIA AREVALO DE FISCHER 9.9.17 Feliz cumple tía!!! Nelda CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 9 de setiembre a partir de las 22 hs, llega en vivo desde Santa Fe "GRUPO TRINIDAD". Venga bailar y a divertirse al único y ya tradicional "Baile de la Familia".Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención: entrada general $ 50 hasta las 00 hs. (Solo mayores de 18 años). te lo vas a perder!!! v.9.9. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 10 - 15,30 Hs Orga: Ballet Eluney Este domingo 10 de septiembre se realizara la tradicional loteria familiar del ballet Eluney en el Club estrella del Este , Sivori 250 , donde con solo $ 130,00 se puede ganar mas de 5500 pesos en efectivo , ademas en la octava vuelta puede ganarse 3000 pesos. Entradas en venta en Jean Jaures 767, Bailarines del Ballet, Club o llame al 15 570418. Solo ingresa 1 persona x entrada. Participe, colabore y gane. v.10.9. AVERIGUACION DE PARADERO Por intermedio de la presente me dirijo a Uds en IPP Nº 18-01-006460-17 caratulada "Averiguación de Paradero" Causante LISANDRO EVARISTO FERNANDEZ DE AZCARATE" con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Descentralizada de Escobar, a/c del Sr. Agente Fiscal Dr. Tomas Andres Cornu del Departamento Judicial Zárate-Campana, a fin de solicitar la colaboración de la población para dar con el paradero de LISANDRO EVARISTO FERNANDEZ AZCARATE, argentino, de 32 años, argentino, instruído, solteo, desocupado, domiciliado en calle Saavedra Nº 327 del Bº Villa Alegre de Escobar, DNI Nº 31.641.386, haber nacido el día 30 de abril de 1985, ser hijo de María Cristina Ron (v), titular del DNI Nº 31641386, quien presenta las siguientes características físicas: contextura física delgada, de 1,75 de estatura, tez blanca, cabellos castaños, un tatuaje estilo "ying-yang" brazo izquierdo, ignorándose como vestía al momento de retirarse de su domicilio el pasado 10 de agosto del cte. año. Que el causante no posee trabajo fijo, presenta problemas de adicción y se encuentra en estado de depresión, no tiene contacto con sus hermanos y el resto de su familia, posee telefono celular abonado Nº 011-34767980, que no contesta, no utiliza redes sociales, no se encuentra medicado. Se adjunta fotografia del causante. Cualquier información dirigirse a esta delegación (DDI) 25 de Mayo 659 entre Colón y Moreno Campana. Tel. 438216 / 217/218. AGRADECIMIENTO OSVALDO NORBERTO GALLO AGRADECE A sus vecinos del Taller Radiadores "Los Amigos" por ayudar en el accidente y caída el día sábado 2/9. Montori Repuestos. Familia Molina (Panadería). Bomberos Voluntarios. A todo el Personal médico del Hospital San José, Personal de Guardia, Doctores, Doctor Cirujano Traumatólogo Juan M. Mendoraz, enfermeras, estudiantes de enfermería, Personal de Seguridad. Farmacia Iglesias. Sr. Gabriel y Sra. A toda mi familia en gral. amistades y clientes. Muchas gracias a todos! Osvaldo