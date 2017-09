Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



MIERCOLES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) FELIZ CUMPLE TAIEL!! Te deseamos lo mejor bebe deseamos que pases un hermoso día te queremos mucho:mamá, papá y tu hermana. Felíz 1er. añito. CLUB 17 UNIDOS Sívori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 16 de setiembre a partir de las 22 hs, llega con un gran show en vivo "DANIEL AGOSTINI". Venga a baila y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención: entrada general con descuento hasta la 00 hs. (Solo mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!! v.16.9. HALLAZGO Se ha encontrado en esquina del Banco Nación recibos de Seguro a nombre de Rodriguez Carlos. Su dueño puede pasar por la redacción de este Diario Rocca 161. Gracias. v.16.9. AGRADECIMIENTO Agradecemos al cuerpo de Bomberos Voluntarios de Campana, por el rápido accionar, en el hecho sucedido el día sabado 9 del corriente, en las instalaciones de nuestra empresa, en la calle Bertolini al 1500. Muchas gracias! ISMAEL SEIJA - MEGA ESPERANZA FRASE DEL DIA En asuntos de vital importancia, el estilo, y no la sinceridad, es lo verdaderamente vital. Oscar Wilde. BIBLIOTECA POPULAR NORA BOMBELLI SEMINARIO Introducción a la Psicología Social Una nueva investigación acerca de los procesos de interacción entre los sujetos, los grupos, las instituciones, la organización social. Comienza en Octubre. Informes e inscripción: Ruta 6 Km 192.3 Campana frente Bº Los Pioneros. Tel: 3489-461950. ----- Pág. siguiente (2/3)