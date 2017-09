JUEVES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Cumpleaños

Pág. siguiente (2/3) E.N.E.C. INFORMA Informamos que el día 15 de septiembre del corriente, antes del acto protocolar, a las 09.00 horas se irá al cementerio a homenajear a docentes, estudiantes y personal que ha pasado por nuestras aulas. También se informa que el mismo viernes 15 de septiembre, a las 17.00 horas se llevará adelante la Misa, en memoria de docentes, alumnos y personal que transitaron por esta escuela, en la Parroquia del Carmen Contamos con su presencia Gracias FRASE DEL DIA La vida humana eterna sería insoportable. Cobra valor precisamente porque su brevedad la aprieta, densifica y hace compacta. José Ortega y Gasset. Entretenimiento Familiar Sabado 23- 15,30 hs Los esperamos este sabado 23 de septiembre a las 15,30 horas en la gran loteria familiar del ballet Eluney con importantes premios, recorda que con solo abonar la entrada participas de las 9 vueltas. Ingresa solo 1 persona por entrada. Colabora , participa y gana. Club Estrella del Este Sivori 250. Entradas en venta Jean Jaures 767, Club, Radio Simple, Bailarines del Ballet o llama al 15 570418.- v.23.9. AVERIGUACION DE PARADERO Por intermedio de la presente me dirijo a Uds en IPP Nº 18-01-006460-17 caratulada "Averiguación de Paradero" Causante LISANDRO EVARISTO FERNANDEZ DE AZCARATE" con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Descentralizada de Escobar, a/c del Sr. Agente Fiscal Dr. Tomas Andres Cornu del Departamento Judicial Zárate-Campana, a fin de solicitar la colaboración de la población para dar con el paradero de LISANDRO EVARISTO FERNANDEZ AZCARATE, argentino, de 32 años, argentino, instruído, solteo, desocupado, domiciliado en calle Saavedra Nº 327 del Bº Villa Alegre de Escobar, DNI Nº 31.641.386, haber nacido el día 30 de abril de 1985, ser hijo de María Cristina Ron (v), titular del DNI Nº 31641386, quien presenta las siguientes características físicas: contextura física delgada, de 1,75 de estatura, tez blanca, cabellos castaños, un tatuaje estilo "ying-yang" brazo izquierdo, ignorándose como vestía al momento de retirarse de su domicilio el pasado 10 de agosto del cte. año. Que el causante no posee trabajo fijo, presenta problemas de adicción y se encuentra en estado de depresión, no tiene contacto con sus hermanos y el resto de su familia, posee telefono celular abonado Nº 011-34767980, que no contesta, no utiliza redes sociales, no se encuentra medicado. Se adjunta fotografia del causante. Cualquier información dirigirse a esta delegación (DDI) 25 de Mayo 659 entre Colón y Moreno Campana. Tel. 438216 / 217/218. AVERIGUACION DE PARADERO En I:P:P: caratulada AVERIGUACION DE PARADERO denunciante OCHOA ZAIDA ESTEFANIA tía de la causante OCHOA SASHA NICOLE con intervención de la UFI y Juicio Nº 02 de Campana, del Departamento Judicial Zárate-Campana a cargo del Dr. Alejandro Irigoyen me dirijo a uds. a fi de solicitarle la colaboración de la población para dar con el paradero de la causante OCHOA SASHA NICOLE argentina, instruída, de 16 años de edad, DNI Nº 43.106.582, domiciliado en Colón Nº 610, Matheu Partido de Escobar, tel. 3489-15-522969, quien resulta ser de contextura física delgada, de aproximadamente 1.60 mts de altura, de tez blanca, cabellos cortos de color castaño oscuro. Que al momento de retirarse vestía pantalón de jeans de color azul, y una remera de mangas cortas y zapatillas de color gris, llevando consigo su DNI, desconociendo si llevaba dinero. Que el día 3/9/17 a las 10.52 hs se retiró de su domicilio y hasta el momento no ha regresado al mismo. Llamar a la Comisaria tel. 422534. HALLAZGO Se ha encontrado en esquina del Banco Nación recibos de Seguro a nombre de Rodriguez Carlos. Su dueño puede pasar por la redacción de este Diario Rocca 161. Gracias. v.16.9. CONVOCATORIA El Centro de Jubilados/as y Pensionados/as del Petróleo y Gas Privados Campana, convoca a Asamblea General Extraordinaria a llevarse a cabo el día 12-10-2017, a las 10hs, en nuestra sede de 25 de mayo 987 bis. 1) Elegir Presidente de Asamblea. 2) Elegir dos socios para firmar el acta. 3) Dar lectura al acta anterior. 4) Aumento de la cuota social. La asamblea se celebrara válidamente con la presencia de la mitad mas uno de los socios con derecho a voto, una hora después de fijada, se recurrirá en segunda convocatoria, siempre que los presentes no fueran inferiores a la totalidad de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Directiva. La Comisión. V.30.9. CONVOCATORIA El Centro de Jubilados/as y Pensionados/as del Petróleo y Gas Privados Campana, invita a sus Socios, Adherentes y público en general, al acto que se llevara a cabo el día 20-09-17 a las 11 hs en el Cementerio Local. Como homenaje a los Socios y Afiliados Petroleros Fallecidos, se descubrirá una placa en su memoria, la que estará colocada en nuestro monolito, sobre la entrada principal, sector H. Comisión Directiva. 17.9. ---- Pág. siguiente (2/3)