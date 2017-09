VIERNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Cumpleaños

Pág. siguiente (2/3) E.N.E.C. INFORMA HOY VIERNES 15 DE SEPTIEMBRE 9 hs.: Homenaje a Personal fallecido en el Cementerio Municipal 10 hs.: Recepción de Autoridades y Acto Protocolar 17 hs. : Misa en Memoria de docentes, alumnos y personal que transitaron por esta escuela en la Parroquia del Carmen Contamos con su presencia, Gracias. GRACIAS POR AYUDARME Virgen de Itatí, Virgen Desatanudos, Virgen del Rosario, Gilda, Virgen de la Medalla Milagrosa, Virgen de Luján. Mariana FRASE DEL DIA Todos los hombres que no tienen nada importante que decir hablan a gritos. Enrique Jardiel Poncela (1901-1952) Escritor español. AVERIGUACION DE PARADERO En I.P.P. caratulada Averiguacion de Paradero denunciante GODOY PAOLA ELISABET progenitora de la causante CARDOSO FLORECIA VALENTINA con intervención de la UFI y Juicio Nº 2 de Campana del Departamento Judicial Zárate-Campana a cargo dl Dr. Matías Ferreiros dirijo la presente a fin de solicitar la colaboración de la población para dar con el paradero de la menor causante CARDOSO FLORENCIA VALENTINA, argebtina, instruída, de 18 años de edad, DNI Nº 41.550.972 domiciliada en Viola Nº 343, Bº La Argentina de este medio. Ojos marrones claros, que al momento de retirarse vestía una campera color roja, un pantalón de jeans de color azul, unas zapatillas Nike color verde. Que eldía 08 de setiembre del cte. año siendo las 21 hs se retiró de su domicilio y hasta el momento no ha regresado al mismo. Cualquier información llamar a la Comisaria de Campana 422025/422534. v.16.9. CLUB 17 UNIDOS Sívori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 16 de setiembre a partir de las 22 hs, llega con un gran show en vivo "DANIEL AGOSTINI". Venga a baila y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención: entrada general con descuento hasta la 00 hs. (Solo mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!! v.16.9. EL CENTRO DE JUBILADOS DEL PETRÓLEO Y GAS TURISMO El Centro de Jubilados del Petróleo y Gas Privados de Campana, por medio de la Firma AMCABI, ofrece viajes en micros a Termas de Colon, Termas de Federación, Mar del Plata, Salta, Cataratas del Iguazú, Montevideo, Mendoza + Chile. Te interesa llama al Centro de Jubilados, TE: 420127 o pasa por nuestra sede, 25 de Mayo 987 bis, Lunes, Miércoles y Viernes de 10 a 12 hs. Te esperamos. LA COMISIÓN. v.18.9 VECINA SOLIDARIA Les informo a nuestros amigos y vecinos que a pesar de mis problemas de salud sigo ayudando a quienes lo necesitan. Necesitamos ropa y calzado de grandes, estufa, secarropa (para una señora discapacitada que esta en silla de ruedas y vive muy precariamente) y todo lo que sea para ayudar. Además se necesita remedios: Losacor 50 mg y Atenolol 25 mg. LLamar al 441101 / 15-574004. O alcanzar su donación a Giobellini 904 Bº Lubo. Elsa B. de Correa. EL CENTRO DE JUBILADOS DEL PETRÓLEO Y GAS TURISMO El Centro de Jubilados del Petróleo y Gas Privados de Campana, por medio de la Firma AMCABI, ofrece viajes en micros a Termas de Colon, Termas de Federación, Mar del Plata, Salta, Cataratas del Iguazú, Montevideo, Mendoza + Chile. Te interesa llama al Centro de Jubilados, TE: 420127 o pasa por nuestra sede, 25 de Mayo 987 bis, Lunes, Miércoles y Viernes de 10 a 12 hs. Te esperamos. LA COMISIÓN. v.18.9 AVERIGUACION DE PARADERO En I:P:P: caratulada AVERIGUACION DE PARADERO denunciante OCHOA ZAIDA ESTEFANIA tía de la causante OCHOA SASHA NICOLE con intervención de la UFI y Juicio Nº 02 de Campana, del Departamento Judicial Zárate-Campana a cargo del Dr. Alejandro Irigoyen me dirijo a uds. a fi de solicitarle la colaboración de la población para dar con el paradero de la causante OCHOA SASHA NICOLE argentina, instruída, de 16 años de edad, DNI Nº 43.106.582, domiciliado en Colón Nº 610, Matheu Partido de Escobar, tel. 3489-15-522969, quien resulta ser de contextura física delgada, de aproximadamente 1.60 mts de altura, de tez blanca, cabellos cortos de color castaño oscuro. Que al momento de retirarse vestía pantalón de jeans de color azul, y una remera de mangas cortas y zapatillas de color gris, llevando consigo su DNI, desconociendo si llevaba dinero. Que el día 3/9/17 a las 10.52 hs se retiró de su domicilio y hasta el momento no ha regresado al mismo. Llamar a la Comisaria tel. 422534. AVERIGUACION DE PARADERO Por intermedio de la presente me dirijo a Uds en IPP Nº 18-01-006460-17 caratulada "Averiguación de Paradero" Causante LISANDRO EVARISTO FERNANDEZ DE AZCARATE" con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Descentralizada de Escobar, a/c del Sr. Agente Fiscal Dr. Tomas Andres Cornu del Departamento Judicial Zárate-Campana, a fin de solicitar la colaboración de la población para dar con el paradero de LISANDRO EVARISTO FERNANDEZ AZCARATE, argentino, de 32 años, argentino, instruído, solteo, desocupado, domiciliado en calle Saavedra Nº 327 del Bº Villa Alegre de Escobar, DNI Nº 31.641.386, haber nacido el día 30 de abril de 1985, ser hijo de María Cristina Ron (v), titular del DNI Nº 31641386, quien presenta las siguientes características físicas: contextura física delgada, de 1,75 de estatura, tez blanca, cabellos castaños, un tatuaje estilo "ying-yang" brazo izquierdo, ignorándose como vestía al momento de retirarse de su domicilio el pasado 10 de agosto del cte. año. Que el causante no posee trabajo fijo, presenta problemas de adicción y se encuentra en estado de depresión, no tiene contacto con sus hermanos y el resto de su familia, posee telefono celular abonado Nº 011-34767980, que no contesta, no utiliza redes sociales, no se encuentra medicado. Se adjunta fotografia del causante. Cualquier información dirigirse a esta delegación (DDI) 25 de Mayo 659 entre Colón y Moreno Campana. Tel. 438216 / 217/218. HALLAZGO Se ha encontrado en esquina del Banco Nación recibos de Seguro a nombre de Rodriguez Carlos. Su dueño puede pasar por la redacción de este Diario Rocca 161. Gracias. v.16.9. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Sabado 23- 15,30 hs Los esperamos este sabado 23 de septiembre a las 15,30 horas en la gran loteria familiar del ballet Eluney con importantes premios, recorda que con solo abonar la entrada participas de las 9 vueltas. Ingresa solo 1 persona por entrada. Colabora , participa y gana. Club Estrella del Este Sivori 250. Entradas en venta Jean Jaures 767, Club, Radio Simple, Bailarines del Ballet o llama al 15 570418.- v.23.9. ---- Pág. siguiente (2/3)