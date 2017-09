DOMINGO 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Cumpleaños

Pág. siguiente (2/3) 15 AÑOS LUANA Te amo niña de mi vida, con cada latido de mi corazón, deseo ver en ti siempre una sonrisa, no te adelantes a vivir, no camines muy aprisa, ni dejes que te alcance el dolor. No cierres tus oídos al consejo, no pierdas el tiempo en el rencor, nunca pierdas tu esplendor, aunque por fuera dejes de ser niña. Y si la tristeza un día te visita, no temas a las lágrimas invitar, y trae devuelta a la mujer que niña siempre quiso ser. En tus quince esperaremos tu salida, viendo a nuestra mujer caminar y una lágrima rodará por mi mejilla, queriendo otra vez a la niña poder abrazar. FELICES 15! Te desean Naty, Coto y Fran FRASE DEL DIA La abundancia de palabras inútiles es un síntoma cierto de inferioridad mental. Gustave Le Bon (1841-1931) Psicólogo francés. ESTA NOCHE GRUPO REVANCHA EN SAN LORENZO Esta noche bailamos en Club San Lorenzo (Jacob y Chiclana Campana) con la actuación a pedido del público de Grupo Revancha de Santa Fe y además Santos y su Combo (toda la noche). Vení a divertirte al verano de San Lorenzo. v.17.9. BELEN ALCARAZ 17.9.17 Belu hoy que cumplis tus 15 años te queremos decir que tengas un lindo día junto a tu familia, abuelos, tíos, primos, amigos que te quieren mucho. Te deseamos lo mejor del mundo!! LUANA Nos parece que fue ayer cuando eras una hermosa bebé y te cargábamos en nuestros brazos, ahora que ya te vemos convertida en toda una mujercita poseedora de una gran belleza, una gran inteligencia y sobre todo de un noble e inmenso corazón. Te deseamos felices 15, tus abuelos Julia y José Montero. Te adoramos. MARATÓN CENTENARIO ESCUELA NORMAL 4 k La dirección de Unidad Académica informa y socializa que, con motivo de los festejos de los 100 años de nuestra querida Escuela Normal, se llevará acabo el famoso maratón que supo acompañar la fiesta de Educación Física en décadas pasadas. Celebrando a los profesores de aquel famoso Departamento de Educación Física que se aventuraron a llevar a cabo un evento estas características por las calles de nuestra ciudad, los profesores del actual ciclo lectivo, reeditarán y homenajearán con él, junto con sus alumnos, profesores, preceptores y equipos directivos, a su querida escuela. Los integrantes de la comunidad educativa de la Unidad Académica Escuela Normal Eduardo Costa invita a todos sus EX alumnos y Ex profesores acompañarnos en este evento el día viernes 22 de septiembre 10 horas. INSCRIPCIÓN: lunes, martes y miércoles de 13 a 17 horas en el Departamento de Educación Física. Los esperamos. Sigamos festejando el centenario de LA ESCUELA NORMAL. Y... habrá muchos, muchos premios. Vamos, sumemosnos a este gran evento. VECINA SOLIDARIA Les informo a nuestros amigos y vecinos que a pesar de mis problemas de salud sigo ayudando a quienes lo necesitan. Necesitamos ropa y calzado de grandes, estufa, secarropa (para una señora discapacitada que esta en silla de ruedas y vive muy precariamente) y todo lo que sea para ayudar. Además se necesita remedios: Losacor 50 mg y Atenolol 25 mg. LLamar al 441101 / 15-574004. O alcanzar su donación a Giobellini 904 Bº Lubo. Elsa B. de Correa. CENA SHOW Y KARAOKE Org. Ballet Eluney Este sabado 7 de octubre desde las 21,30 hs gran cena show bailable y karaoke en el club Estrella del Este, por solo $ 200,00 podes tener este menu unico , entrada empanadas caseras, plato principal Matambre a la Pizza con papas al natural,y de postre helado, ademas bailar con Armonizando con Ritmo , adquiera su entrada anticipada en Jean Jaures 767, F M Simple Rawson 329, Club , bailarines del Ballet Eluney, o llame al 15570418. Son Limitadas. V.17.9. "HOGAR MANUEL" Con motivo de festejar el día de la Primavera los invitamos a disfrutar de una hermosa tarde junto a nuestros abuelitos. El día domingo 24 de septiembre a las 17:30 horas Los esperamos en Berutti 293. AGRADECIMIENTO SOLIDARIO 15.9.17 A la firma Distriprofes y especialmente a su Directora Mabel Canosa y al profesor y estilista Cristian y equyipo por su excelente sentido solidario. Atte. Patricia Shuster. v.17.9. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Sabado 23- 15,30 hs Los esperamos este sabado 23 de septiembre a las 15,30 horas en la gran loteria familiar del ballet Eluney con importantes premios, recorda que con solo abonar la entrada participas de las 9 vueltas. Ingresa solo 1 persona por entrada. Colabora , participa y gana. Club Estrella del Este Sivori 250. Entradas en venta Jean Jaures 767, Club, Radio Simple, Bailarines del Ballet o llama al 15 570418.- v.23.9. AVERIGUACION DE PARADERO Por intermedio de la presente me dirijo a Uds en IPP Nº 18-01-006460-17 caratulada "Averiguación de Paradero" Causante LISANDRO EVARISTO FERNANDEZ DE AZCARATE" con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Descentralizada de Escobar, a/c del Sr. Agente Fiscal Dr. Tomas Andres Cornu del Departamento Judicial Zárate-Campana, a fin de solicitar la colaboración de la población para dar con el paradero de LISANDRO EVARISTO FERNANDEZ AZCARATE, argentino, de 32 años, argentino, instruído, solteo, desocupado, domiciliado en calle Saavedra Nº 327 del Bº Villa Alegre de Escobar, DNI Nº 31.641.386, haber nacido el día 30 de abril de 1985, ser hijo de María Cristina Ron (v), titular del DNI Nº 31641386, quien presenta las siguientes características físicas: contextura física delgada, de 1,75 de estatura, tez blanca, cabellos castaños, un tatuaje estilo "ying-yang" brazo izquierdo, ignorándose como vestía al momento de retirarse de su domicilio el pasado 10 de agosto del cte. año. Que el causante no posee trabajo fijo, presenta problemas de adicción y se encuentra en estado de depresión, no tiene contacto con sus hermanos y el resto de su familia, posee telefono celular abonado Nº 011-34767980, que no contesta, no utiliza redes sociales, no se encuentra medicado. Se adjunta fotografia del causante. Cualquier información dirigirse a esta delegación (DDI) 25 de Mayo 659 entre Colón y Moreno Campana. Tel. 438216 / 217/218. ---- Pág. siguiente (2/3)