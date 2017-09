Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



MIERCOLES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) FELICES 100 AÑOS DORA Te deseamos con todo cariño, Rosa Melo y familia PRIMER AÑITO 20-9.2017 Hoy sería un día como todos, pero no, un día como hoy venías al mundo para que la vida de todos nos cambie con tus sonrisas, besos, travesuras y la casa se volvió a llenar de balbuceos, risitas, grititos y llantos y eso me llena el alma. No pensé amar tanto a una personita, hoy mi princesa, hoy otra más que ocupa mi corazón. En tu primer añito de vida te deseo que seas felíz, que sigas creciendo sanita y llena de amor. Siempre te vamos a llenar de mimos, abrazos, besos y obvio mañas. Te amamos princesa de la Nonita. Feliz Primer Añito!! Te deseamos tíos Pato y Ren, Abus: Walter y Pao FRASE DEL DIA Quien me insulta siempre, no me ofende jamás. Victor Hugo (1802-1885) Novelista francés. CLUB 17 UNIDOS Sívori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 23 de setiembre a partir de las 22 hs., llega desde Santa Fe con un gran show en vivo, con su líder "MARCOS CASTELLO "KANICHE". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención: entrada general gratis, gratis, gratis, hasta las 00 hs. (Solo mayores de 18 años). Te lo vas a perder!! v.23.9. VECINA SOLIDARIA Les informo a nuestros amigos y vecinos que a pesar de mis problemas de salud sigo ayudando a quienes lo necesitan. Necesitamos ropa y calzado de grandes, estufa, secarropa (para una señora discapacitada que esta en silla de ruedas y vive muy precariamente) y todo lo que sea para ayudar. Además se necesita remedios: Losacor 50 mg y Atenolol 25 mg. Llamar al 441101. O alcanzar su donación a Giobellini 904 Bº Lubo. Elsa B. de Correa. v.24.9. AVERIGUACION DE PARADERO En I:P:P: caratulada AVERIGUACION DE PARADERO denunciante OCHOA ZAIDA ESTEFANIA tía de la causante OCHOA SASHA NICOLE con intervención de la UFI y Juicio Nº 02 de Campana, del Departamento Judicial Zárate-Campana a cargo del Dr. Alejandro Irigoyen me dirijo a uds. a fi de solicitarle la colaboración de la población para dar con el paradero de la causante OCHOA SASHA NICOLE argentina, instruída, de 16 años de edad, DNI Nº 43.106.582, domiciliado en Colón Nº 610, Matheu Partido de Escobar, tel. 3489-15-522969, quien resulta ser de contextura física delgada, de aproximadamente 1.60 mts de altura, de tez blanca, cabellos cortos de color castaño oscuro. Que al momento de retirarse vestía pantalón de jeans de color azul, y una remera de mangas cortas y zapatillas de color gris, llevando consigo su DNI, desconociendo si llevaba dinero. Que el día 3/9/17 a las 10.52 hs se retiró de su domicilio y hasta el momento no ha regresado al mismo. Llamar a la Comisaria tel. 422534. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Sabado 23- 15,30 hs Los esperamos este sabado 23 de septiembre a las 15,30 horas en la gran loteria familiar del ballet Eluney con importantes premios, recorda que con solo abonar la entrada participas de las 9 vueltas. Ingresa solo 1 persona por entrada. Colabora , participa y gana. Club Estrella del Este Sivori 250. Entradas en venta Jean Jaures 767, Club, Radio Simple, Bailarines del Ballet o llama al 15 570418.- v.23.9. AVERIGUACION DE PARADERO Por intermedio de la presente me dirijo a Uds en IPP Nº 18-01-006460-17 caratulada "Averiguación de Paradero" Causante LISANDRO EVARISTO FERNANDEZ DE AZCARATE" con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Descentralizada de Escobar, a/c del Sr. Agente Fiscal Dr. Tomas Andres Cornu del Departamento Judicial Zárate-Campana, a fin de solicitar la colaboración de la población para dar con el paradero de LISANDRO EVARISTO FERNANDEZ AZCARATE, argentino, de 32 años, argentino, instruído, solteo, desocupado, domiciliado en calle Saavedra Nº 327 del Bº Villa Alegre de Escobar, DNI Nº 31.641.386, haber nacido el día 30 de abril de 1985, ser hijo de María Cristina Ron (v), titular del DNI Nº 31641386, quien presenta las siguientes características físicas: contextura física delgada, de 1,75 de estatura, tez blanca, cabellos castaños, un tatuaje estilo "ying-yang" brazo izquierdo, ignorándose como vestía al momento de retirarse de su domicilio el pasado 10 de agosto del cte. año. Que el causante no posee trabajo fijo, presenta problemas de adicción y se encuentra en estado de depresión, no tiene contacto con sus hermanos y el resto de su familia, posee telefono celular abonado Nº 011-34767980, que no contesta, no utiliza redes sociales, no se encuentra medicado. Se adjunta fotografia del causante. Cualquier información dirigirse a esta delegación (DDI) 25 de Mayo 659 entre Colón y Moreno Campana. Tel. 438216 / 217/218. Pág. siguiente (2/3)