Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



JUEVES 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) BODAS DE ORO AGRADECIMIENTO 15.9.17 La Dirección de la Escuela de Educación Secundaria Nº 6 dependiente de la Unidad Académica de la Escuela Normal Dr. Eduardo Costa agradece a todos los comercios, empresas, vecinos, personal docente, auxiliares, alumnos, profesores jubilados, ex alumnos, la colaboración prestada para la celebración del Acto Protocolar del Centenario de la Institución. Muchas gracias!!! BODAS DE ORO AGRADECIMIENTO La Dirección de E.E.S. Nº 6de la U.A.E.N.E.C. Dr Eduardo Costa agradece profundamente a la gestión del Sr. Intendente Sebastián Abella, a la Directora de Educación y Cultura Prof. Milva López Pereyra, Consejales, Ingeniera Gilda Bonatti, autoridades del Consejo Escolar, Empresa Constructora y operarios de la misma que hicieron posible el embellecimiento de la "Querida Escuela Normal" durante su cumpleaños Nº 100. Dios los bendiga!! MONICA Es el aniversario de tu cumpleaños Nº 54 recordándote abrazada a tu guitarra alabando al Señor. Recibe mi abrazo fuerte y calidos besos. "Bernabe". 17.1.2002 / 22.9.63. v.22.9. 26 DE SEPTIEMBRE DÍA DEL EMPLEADO DE COMERCIO ( LEY 26.541) En víspera de la celebración del DÍA DEL EMPLEADO DE COMERCIO, el Centro Empleados de Comercio de Campana invita a sus afiliados al sorteo de una de una MOTO 0KM, el día 22/09/2017 en la sede gremial de 25 de mayo 929, a las 13 hs. Comisión Directiva CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO DE CAMPANA 25 DE MAYO 929- TE 468130 Filial de la FAECyS Adherido a la CGT Personería Gremial Nº 473/2010 ROSH HASHANA 5778 AÑO NUEVO 5778 Con la aparición de las primeras estrellas el día miércoles 20 comenzó un Nuevo Año Judío; la comunidad judía de Campana inició tal celebración con los rezos y festejos habituales. Se invita a participar de la misma en la sede de San Martin 122. Deseamos un Shaná Tova Umetuka 5778 pleno de amor y bendiciones. Nos estaremos preparando para los días viernes 29 y sábado 30, transitando el Día del Perdón y culminando las Altas Fiestas. Shalom. 30.9 FRASE DEL DIA La indiferencia hace sabios y la insensibilidad monstruos. Denis Diderot (1713-1784) Escritor francés. ROSH HASHANA 5778 AÑO NUEVO 5778 Con la aparición de las primeras estrellas el día miércoles 20 comenzó un Nuevo Año Judío; la comunidad judía de Campana inició tal celebración con los rezos y festejos habituales. Se invita a participar de la misma en la sede de San Martin 122. Deseamos un Shaná Tova Umetuka 5778 pleno de amor y bendiciones. Nos estaremos preparando para los días viernes 29 y sábado 30, transitando el Día del Perdón y culminando las Altas Fiestas. Shalom. 30.9. Cena show- Baile y karaoke Org. Ballet Eluney Este sabado 7 de octubre desde las 21,30 hs gran cena show bailable y karaoke en el club Estrella del Este, por solo $ 200,00 podes tener este menu unico , entrada empanadas caseras, plato principal Matambre a la Pizza con papas al natural,y de postre helado, ademas bailar toda la musica de todas las epocas con Armonizando con Ritmo , adquiera su entrada anticipada en Jean Jaures 767, F M Simple Rawson 329, Club , bailarines del Ballet Eluney, o llame al 15570418. Son Limitadas. v.7.10. EXTRAVIO Se ha extraviado DNI a nombre TIZIANA AYLEN GODOY. Por favor si lo ha encontrado llamar al 15-515429. v.24.9. CLUB 17 UNIDOS Sívori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 23 de setiembre a partir de las 22 hs., llega desde Santa Fe con un gran show en vivo, con su líder "MARCOS CASTELLO "KANICHE". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención: entrada general gratis, gratis, gratis, hasta las 00 hs. (Solo mayores de 18 años). Te lo vas a perder!! v.23.9. VECINA SOLIDARIA Les informo a nuestros amigos y vecinos que a pesar de mis problemas de salud sigo ayudando a quienes lo necesitan. Necesitamos ropa y calzado de grandes, estufa, secarropa (para una señora discapacitada que esta en silla de ruedas y vive muy precariamente) y todo lo que sea para ayudar. Además se necesita remedios: Losacor 50 mg y Atenolol 25 mg. Llamar al 441101. O alcanzar su donación a Giobellini 904 Bº Lubo. Elsa B. de Correa. v.24.9. AVERIGUACION DE PARADERO En I:P:P: caratulada AVERIGUACION DE PARADERO denunciante OCHOA ZAIDA ESTEFANIA tía de la causante OCHOA SASHA NICOLE con intervención de la UFI y Juicio Nº 02 de Campana, del Departamento Judicial Zárate-Campana a cargo del Dr. Alejandro Irigoyen me dirijo a uds. a fi de solicitarle la colaboración de la población para dar con el paradero de la causante OCHOA SASHA NICOLE argentina, instruída, de 16 años de edad, DNI Nº 43.106.582, domiciliado en Colón Nº 610, Matheu Partido de Escobar, tel. 3489-15-522969, quien resulta ser de contextura física delgada, de aproximadamente 1.60 mts de altura, de tez blanca, cabellos cortos de color castaño oscuro. Que al momento de retirarse vestía pantalón de jeans de color azul, y una remera de mangas cortas y zapatillas de color gris, llevando consigo su DNI, desconociendo si llevaba dinero. Que el día 3/9/17 a las 10.52 hs se retiró de su domicilio y hasta el momento no ha regresado al mismo. Llamar a la Comisaria tel. 422534. Entretenimiento Familiar Sabado 23- 15,30 hs Los esperamos este sabado 23 de septiembre a las 15,30 horas en la gran loteria familiar del ballet Eluney con importantes premios, recorda que con solo abonar la entrada participas de las 9 vueltas. Ingresa solo 1 persona por entrada. Colabora , participa y gana. Club Estrella del Este Sivori 250. Entradas en venta Jean Jaures 767, Club, Radio Simple, Bailarines del Ballet o llama al 15 570418.- v.23.9. ----- Pág. siguiente (2/3)