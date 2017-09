Cumpleaños

VIERNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

MONICA Es el aniversario de tu cumpleaños Nº 54 recordándote abrazada a tu guitarra alabando al Señor. Recibe mi abrazo fuerte y calidos besos. "Bernabe". 17.1.2002 / 22.9.63. v.22.9. FRASE DEL DIA Aunque la vida te de mil motivos para renunciar... Dios te da mil y un motivos más para seguir adelante. CLUB 17 UNIDOS Sívori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 23 de setiembre a partir de las 22 hs., llega desde Santa Fe con un gran show en vivo, con su líder "MARCOS CASTELLO "KANICHE". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención: entrada general gratis, gratis, gratis, hasta las 00 hs. (Solo mayores de 18 años). Te lo vas a perder!! v.23.9. VECINA SOLIDARIA Les informo a nuestros amigos y vecinos que a pesar de mis problemas de salud sigo ayudando a quienes lo necesitan. Necesitamos ropa y calzado de grandes, estufa, secarropa (para una señora discapacitada que esta en silla de ruedas y vive muy precariamente) y todo lo que sea para ayudar. Además se necesita remedios: Losacor 50 mg y Atenolol 25 mg. Llamar al 441101. O alcanzar su donación a Giobellini 904 Bº Lubo. Elsa B. de Correa. v.24.9. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Sabado 23- 15,30 hs Los esperamos este sabado 23 de septiembre a las 15,30 horas en la gran loteria familiar del ballet Eluney con importantes premios, recorda que con solo abonar la entrada participas de las 9 vueltas. Ingresa solo 1 persona por entrada. Colabora , participa y gana. Club Estrella del Este Sivori 250. Entradas en venta Jean Jaures 767, Club, Radio Simple, Bailarines del Ballet o llama al 15 570418.- v.23.9. JUBILEO MATRIMONIAL 2016 INVITA A los matrimonios que durante el año 2017 cumplan 25, 50 y 60 años de casados que vivan y/o se hayan casado en Campana y deseen renovar sus votos viviendo el Jubileo Matrimonial junto a sus seres queridos, los invitamos se comuniquen a los siguientes teléfonos a fin de informarles lo inherente a la Ceremonia Religiosa y a la fiesta de celebración a realizarse el próximo 14/10. Marta (15-555146) Nancy (15-488974). V.24.9. CENA SHOW- BAILE Y KARAOKE ORG. BALLET ELUNEY Este sabado 7 de octubre desde las 21,30 hs gran cena show bailable y karaoke en el club Estrella del Este, por solo $ 200,00 podes tener este menu unico , entrada empanadas caseras, plato principal Matambre a la Pizza con papas al natural,y de postre helado, ademas bailar toda la musica de todas las epocas con Armonizando con Ritmo , adquiera su entrada anticipada en Jean Jaures 767, F M Simple Rawson 329, Club , bailarines del Ballet Eluney, o llame al 15570418. Son Limitadas. v.7.10. CENA SHOW- BAILE Y KARAOKE Org. Ballet Eluney Este sabado 7 de octubre desde las 21,30 hs gran cena show bailable y karaoke en el club Estrella del Este, por solo $ 200,00 podes tener este menu unico , entrada empanadas caseras, plato principal Matambre a la Pizza con papas al natural,y de postre helado, ademas bailar toda la musica de todas las epocas con Armonizando con Ritmo , adquiera su entrada anticipada en Jean Jaures 767, F M Simple Rawson 329, Club , bailarines del Ballet Eluney, o llame al 15570418. Son Limitadas. v.7.10. EXTRAVIO Se ha extraviado DNI a nombre TIZIANA AYLEN GODOY. Por favor si lo ha encontrado llamar al 15-515429. v.24.9.